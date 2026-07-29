Chủ tịch Quốc hội: 'Dù một ý kiến, nếu chúng ta không tiếp thu thì cũng phải giải trình thật rõ'

(VTC News) -

Quan điểm trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 29/7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 28/33 nội dung trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

“Dù yêu cầu tiến độ rất gấp, nhiều nội dung khó, phức tạp, song các hồ sơ cơ bản bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh Quốc hội chỉ có khoảng 17 ngày để xem xét khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi đầy đủ tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp để có đủ thời gian nghiên cứu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng kỳ họp; vì vậy, hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự chín, các vấn đề lớn cần được chuẩn bị kỹ, phương án rõ ràng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đối với 5 nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét (gồm dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), việc thành lập TP Quảng Ninh, việc thành lập TP Bắc Ninh và việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Các hồ sơ cần sớm được gửi đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội quyết định, nhất là trong bối cảnh kỳ họp sắp tới dự kiến diễn ra liên tục, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 về yêu cầu “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”, “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần này trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà còn phải đồng thời chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát hệ thống văn bản quy định chi tiết, các điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai, để luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp.

“Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân hay không”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới chỉ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị.

Từ nay đến khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp mới là giai đoạn quyết định chất lượng của từng quyết sách. Do vậy, các cơ quan không được coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ.

“Mỗi lần tiếp thu, chỉnh lý phải làm cho dự thảo Luật rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao, nhất là ý kiến của đại biểu Quốc hội. Dù một ý kiến, nếu chúng ta không tiếp thu thì cũng phải giải trình thật rõ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, khoảng thời gian giữa 2 đợt họp của Quốc hội không nhiều (5 ngày) nên ngay sau khi kết thúc thảo luận mỗi nội dung, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện ngay việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo để kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong thời gian giữa 2 đợt, trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.