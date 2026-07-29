TP.HCM I vững ngôi đầu sau lượt 9 giải nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Tiếp đón Than KSVN - đội bóng không có phong độ cao trên sân nhà, Thái Nguyên T&T đặt mục tiêu giành chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu bảng. Nguyễn Thị Thúy Hằng mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T ngay ở phút 17. Tuy nhiên, bàn thắng này không đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng mà chủ nhà mong đợi.

Trần Nhật Lan ghi bàn gỡ hòa cho Than KSVN ở phút 27. Ngay đầu hiệp 2, Hải Yến bất ngờ lập công giúp đội bóng vùng mỏ vươn lên dẫn trước. Không còn gì để mất, Thái Nguyên T&T vùng lên mạnh mẽ và mở ra màn lội ngược dòng ấn tượng. Thúy Hằng ghi bàn trước khi Minh Chuyên sút tung lưới đối phương ở phút bù giờ thứ 2 mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng xứ chè.

TP.HCM I tiếp tục dẫn đầu giải nữ VĐQG.

Trong khi đó, TP.HCM I tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng và đối thủ bị họ khuất phục lần này là Hà Nội II. Chỉ trong 11 phút đầu tiên, Thùy Linh, Gabriel và Thùy Trang liên tiếp lập công giúp TP.HCM I dẫn trước 3-0. Hà Nội II chơi nỗ lực nhưng quyết tâm của họ không mang đến nhiều quả trong 45 phút đầu tiên.

Ở nửa sau của trận đấu, tiền đạo K’Thủa lập thêm cú đúp giúp TP.HCM I dẫn trước 5-0. Bảo Châu và Quỳnh Anh điền tên mình lên bảng tỉ số và ấn định chiến thắng 7-0. Qua đó, TP.HCM I tiếp tục vững ngôi đầu sau lượt trận thứ 9.

Trận đấu còn lại là màn đọ sức giữa Hà Nội I và TP.HCM II. Đội bóng thủ đô không đưa vào sân toàn bộ những cầu thủ tốt nhất. Họ chưa thể ghi bàn trong hiệp một. Bước sang hiệp 2, sức ép của Hà Nội I mang đến hiệu quả. Biện Thị Hằng và Phạm Hải Yến liên tiếp ghi bàn giúp Hà Nội I dẫn trước 2-0. Bàn thắng muộn màng của Ngọc Diệp giúp TP.HCM II được an ủi nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2.