Toàn cảnh các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng

Video: Các đoạn tuyến Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ bàn giao mặt bằng

Tuyến Vành đai 2,5 của Hà Nội có chiều dài 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối với nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40-50 m, chia thành 13 đoạn và triển khai bằng nhiều hình thức đầu tư. Đến nay, khoảng 7,6 km đã hoàn thiện theo quy hoạch, trong khi 9,36 km tiếp tục được thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều đoạn thuộc tuyến Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh để trước 30/6 bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công. Những ngày gần đây, nhiều hộ dân khẩn trương thu dọn tài sản, di chuyển đồ đạc, trong khi máy móc được huy động liên tục để tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi dự án.

Tại khu vực đầu đường Khương Đình, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Khương Đình, đoạn Vành đai 2,5 từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 2.433 tỷ đồng. Dự án cần thu hồi hơn 60.000 m² đất, ảnh hưởng tới 720 hộ dân cùng 16 tổ chức.

Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và bố trí tái định cư cho các hộ dân, tổ chức thuộc diện phải giải tỏa.

Tại khu vực kết nối tuyến Vành đai 2,5 với đường Thượng Đình, công tác tháo dỡ các công cũng được triển khai khẩn trương.

“Do nhà nằm trong ngõ nên gia đình tôi được đền bù 34 triệu đồng/m², trong khi các hộ mặt đường nhận khoảng 87 triệu đồng/m². Hiện cả nhà phải chuyển đi nơi khác để chờ bố trí tái định cư”, chị Hoa cho biết.

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại khu vực ven hồ Đầm Hồng, các hạng mục san gạt và xử lý nền đường đang được triển khai, trong khi đoạn cuối tuyến vẫn tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, mặt bằng đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Hoàng Đạo Thúy đang dần lộ diện sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ. Khu vực này trước đây thuộc địa bàn các làng Nhân Chính và Chính Kinh cũ, có mật độ dân cư cao.

Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 0,95 km, với diện tích thu hồi hơn 39.000 m², liên quan tới hơn 470 thửa đất và khoảng 700 hộ dân.

Đoạn đi qua phường Thanh Xuân, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của ba đoạn tuyến thuộc dự án.

Hiện đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Hoàng Đạo Thúy được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. Trên công trường, máy móc và công nhân được huy động liên tục để tháo dỡ các công trình thuộc diện giải tỏa.

Tại phường Yên Hòa, dự án Vành đai 2,5 gồm hai đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ và từ đường Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án hơn 30.683 m².

Đến giữa tháng 5, phường Yên Hoà đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ. Trong khi đó, đoạn từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6 km vẫn đang được tháo dỡ, chưa thể triển khai thi công đồng bộ do còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Từ trên cao có thể thấy tuyến đường dài hơn 1,1 km đang dần thành hình.

Theo thống kê, hiện các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong đó có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Thành phố đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các tuyến Vành đai 2,5, 3 và 3,5; các tuyến giao thông trọng điểm cùng ba cầu vượt sông Hồng gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại của Vành đai 2,5 và ba cây cầu vượt sông Hồng sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.