Toàn cảnh các đoạn Vành đai 2,5 Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng
(VTC News) -
Nhiều đoạn tuyến Vành đai 2,5 đang được các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo dỡ công trình để trước 30/6 bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Video: Các đoạn tuyến Vành đai 2,5 chạy đua tiến độ bàn giao mặt bằng
Công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều đoạn thuộc tuyến Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh để trước 30/6 bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công. Những ngày gần đây, nhiều hộ dân khẩn trương thu dọn tài sản, di chuyển đồ đạc, trong khi máy móc được huy động liên tục để tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi dự án.
Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và bố trí tái định cư cho các hộ dân, tổ chức thuộc diện phải giải tỏa.
Đoạn đi qua phường Thanh Xuân, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3.686 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng mức đầu tư của ba đoạn tuyến thuộc dự án.
Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Từ trên cao có thể thấy tuyến đường dài hơn 1,1 km đang dần thành hình.
Bình luận