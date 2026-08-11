Hiện trạng tàu Thái Hà 8888 bị chìm ở Huế đang được chào bán

(VTC News) -

Theo thông tin chào bán, tàu Thái Hà 8888 (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Thái Hà) có tình trạng bị chìm tại tọa độ 16º15’32N - 108º13’03E vùng biển TP Huế.

Tàu Thái Hà 8888 có chất liệu vỏ bằng thép, có công dụng chở hàng thô, được đóng năm 2006 tại TP Hải Phòng và được hoán cải năm 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu có số đăng ký: HD - 2998; Số đăng kiểm: V34-01894; Số KS: VR 06046306.

Tàu có chiều dài thiết kế 97,35m; chiều dài lớn nhất 105,17m; rộng 13,60m; chiều cao mạn 8,05m; chiều chìm 7,15m; mạn khô: 0,912m và dung tích 2620 (GT). Trọng tải toàn phần của tàu là 6.337,3 tấn và khả năng khai thác: 6.220,0 tấn.

Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Thái Hà chào bán, thanh lý xác tàu Thái Hà 8888 nguyên trạng tại vùng biển TP Huế. Đơn vị mua tự chịu toàn bộ chi phí trục vớt, thanh thải xác tàu và các chi phí, thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Cảng vụ Hàng hải TP Huế.

Tàu Thái Hà 8888 được chào bán cạnh tranh theo hình thức trả giá một lần thông qua đơn vị chào mua tài sản, quyền mua ưu tiên sẽ được tính theo thứ tự ưu tiên giá cao nhất, thời hạn thanh toán sớm nhất.

Thư chào mua tàu và các thông tin liên quan đề nghị gửi về hộp thư phongkhaithacthaiha@gmail.com, anhht1@bshc.com.vn, tientq@picovn.com. Thư chào giá phải nêu rõ giá chào mua là giá chưa bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí theo qui định hiện hành của nhà nước.

Thư chào giá mua tàu được gửi một lần với giá chào tốt nhất bởi cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của người mua (ký, đóng dấu nếu người mua là tổ chức), gửi qua email thời hạn từ ngày 12/08/2026 đến hết ngày 16/08/2026.

Tài liệu gửi kèm Thư chào giá gồm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp (nếu là công ty); CCCD nếu là cá nhân; địa chỉ và số liên lạc của bên mua. Thời hạn thông báo về việc chấp thuận bán tàu là 3 ngày làm việc (kể từ khi chốt giá bán tàu). Người bán sẽ chỉ thông báo cho người mua có thư chào được lựa chọn.