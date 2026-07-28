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Xuất bản ngày 28/07/2026 07:10 PM
Xuất bản ngày 28/07/2026 07:10 PM

Giây phút nghẹn ngào của người vợ 93 tuổi đón kỷ vật của chồng liệt sĩ

(VTC News) -

Sau 60 năm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lần đầu nhận lại 96 trang hồ sơ và những kỷ vật quý giá, khép lại hành trình tìm kiếm đầy xúc động.

Kim Ngọc
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