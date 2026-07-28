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Giây phút nghẹn ngào của người vợ 93 tuổi đón kỷ vật của chồng liệt sĩ Sau 60 năm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lần đầu nhận lại 96 trang hồ sơ và những kỷ vật quý giá, khép lại hành trình tìm kiếm đầy xúc động.

XSMN 28/7 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/7/2026 XSMN 28/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ Ba ngày 28/7 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Những nâng cấp lớn có thể xuất hiện trên iPhone 20 Mẫu iPhone 20 kỷ niệm 20 năm của Apple dự kiến ra mắt vào mùa thu 2027 với thiết kế kính uốn cong và công nghệ mới.

Công an làm việc với 3 thanh niên cợt nhả chương trình 'Sao sáng dẫn đường' Công an Ninh Bình đang làm việc với 3 thanh niên có hành vi dựng clip cợt nhả, thiếu tôn trọng khi tái hiện một chương trình tri ân liệt sĩ rồi đăng lên mạng.

Xe siêu sang Trung Quốc bán chạy hơn cả Rolls-Royce Mẫu xe sang của Hongqi thu hút giới nhà giàu bằng việc tôn vinh văn hóa bản địa, dần thay thế sự thống trị của các hãng xe Anh.

Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Tìm thấy thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập được lên 144 bộ hài cốt.

Trọng tài hiểu sai luật khi phạt thẻ đỏ cầu thủ Thụy Sỹ ở trận thua Argentina Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) xác nhận trọng tài áp dụng sai quy trình khi rút thẻ đỏ cho Breel Embolo trong trận Thụy Sỹ thua Argentina ở tứ kết World Cup 2026.

Người Việt có thể chiêm ngưỡng trăng Hươu cùng ba trận mưa sao băng cuối tháng 7 Những người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có dịp quan sát Trăng Hươu (Buck Moon), cùng ba trận mưa sao băng hoạt động vào cuối tháng 7.

Kiev tấn công UAV quy mô lớn vào Moskva trước cuộc gặp Trump – Zelensky Ukraine mở một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhằm vào Moskva trong đêm, với hơn 390 UAV hướng về thủ đô Nga, theo Thị trưởng Sergey Sobyanin.

Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 4 đảng viên khác.

Đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together Đà Nẵng khép lại đầy cảm xúc Cuối tuần qua, hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng (Đà Nẵng).

Ông Lê Văn Thành làm Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Pickleball Việt Nam Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Phe vé ế khách trước trận Việt Nam đấu Singapore Dân phe vé không dễ kiếm tiền trước trận đấu giữa Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.