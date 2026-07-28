Chuyên gia nhận định thời điểm mưa giảm dần ở miền Bắc và miền Nam

(VTC News) -

Bà Trần Như Quỳnh, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay (28/7), ở phía Bắc tồn tại rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với cao cận nhiệt đới lấn Tây thiết lập hội tụ gió trên cao lên tới 5.000m.

Vì vậy, trong đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 15h ngày 28/7 có nơi trên 120mm như các trạm Dào San 3 (Lai Châu) 124,2mm; Vũ Oai (Quảng Ninh) 135,9mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138,8mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124,8mm...

Mưa lớn đang tập trung ở 6 tỉnh miền Bắc. (Ảnh minh hoạ)

Từ chiều tối và đêm nay đến sáng mai 29/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Thanh Hoá. Mưa lớn tập trung ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc.

Từ trưa chiều mai 29/7, hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá hoạt động yếu dần. Vì vậy mưa sẽ giảm hẳn. Tuy nhiên, trên các khu vực này vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, hiện nay ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh kết hợp với hội tụ gió duy trì trên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Từ chiều tối nay 28/7 đến ngày 30/7, trên hai khu vực này xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-110mm, có nơi trên 170mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Mưa lớn còn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Từ đêm 30/7, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu dần, vùng hội tụ gió sẽ yếu dần và dịch dần sang phía Tây nên từ thời điểm này, trên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào lúc chiều tối, tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng.