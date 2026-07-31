Hành trình trở thành MC 'đắt khách' của cô gái sợ giao tiếp, lên hình 'xấu'

(VTC News) -

Video: MC Khánh An có thể dẫn chương trình truyền hình, cũng như fan meeting.

Từng là cô bé nhút nhát, ngại giao tiếp, nhiều lần bị loại khỏi các chương trình vì gương mặt lên hình chưa đẹp, Đỗ Khánh An (26 tuổi, Hà Nội) chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành MC của một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Cô đang có hơn 366.000 người theo dõi trên TikTok cùng hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, fan meeting của nghệ sỹ trong và ngoài nước, được yêu mến với hình ảnh trẻ trung, năng động và là nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Đỗ Khánh An từng bước khẳng định bản thân, trở thành MC tầm quốc tế và gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội

Từ cô gái sợ giao tiếp, khó kết bạn...

Ít ai biết rằng, nữ MC tự tin, làm chủ sân khấu rất tốt này từng là thiếu nữ nhút nhát, tự ti, ngại giao tiếp, chỉ dám lặng lẽ đứng phía xa sân khấu nhìn hào quang của người khác.

Cô gái sinh năm 2000 gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và kết bạn. Việc đứng trước đám đông là điều khiến cô lo lắng hơn là hào hứng. Khánh An ít khi chủ động bắt chuyện, ngại phát biểu trước lớp, né tránh những tình huống phải trở thành tâm điểm và thường chọn cách lặng lẽ quan sát hơn là cất tiếng nói.

Vậy mà cô gái ấy lại nuôi dưỡng khát vọng và tình yêu đặc biệt với nghề dẫn chương trình từ khi học lớp 3. Mỗi lần xem chương trình “Cầu Vồng” trên truyền hình, Khánh An đều chăm chú theo dõi phần dẫn của MC Phí Linh.

Năm lớp 12, trong một chuyến tham quan Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô tình cờ gặp một nữ MC sinh viên đang dẫn chương trình school tour và mong muốn trở thành người dẫn chương trình lại mạnh thêm. “Khi nghe chị tiền bối kể một buổi dẫn chương trình sinh viên có thể nhận khoảng 2 triệu đồng, trong khi nhiều bạn phải làm cả tháng mới có mức thu nhập đó, mình thấy nghề này vừa thú vị vừa hấp dẫn”, cô nhớ lại cuộc gặp thúc đẩy cô trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngay từ năm thứ nhất đại học, cô đã tham gia các câu lạc bộ MC, tích cực luyện tập kỹ năng nói trước công chúng và chủ động tìm kiếm cơ hội thực hành.

Cô MC tự tin này từng là thiếu nữ nhút nhát, ngại giao tiếp.

Dĩ nhiên, con đường theo đuổi ước mơ MC không hề bằng phẳng. Khánh An dành hai năm niềng răng để cải thiện ngoại hình và lấy lại sự tự tin. Trong khoảng thời gian đó, cô liên tục đi casting nhưng thường xuyên bị từ chối. “Có khoảng 10 chương trình mình đã quay thử xong nhưng cuối cùng bị cắt vì khi lên hình gương mặt chưa đẹp. Ngay cả ở trường, mình cũng chưa từng được dẫn trên sân khấu lớn”, cô kể.

Có thời điểm, những thất bại liên tiếp khiến cô khóc ướt cả kịch bản dẫn chương trình; nhưng khi bước lên sân khấu vẫn phải cười thật tươi. Không cho phép mình bỏ cuộc, Khánh An buộc mình không ngừng học hỏi. Cô sinh viên năm nhất xin vào làm ở một công ty truyền thông để tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung và học kỹ năng xử lý tình huống.

Khánh An dẫn chương trình trên VTV.

Nữ MC Khánh An trong chương trình giải trí.

... đến MC bị khán giả nước ngoài “truy lùng”

Năm 2021 là cột mốc tạo bước ngoặt cho nghề MC của Khánh An. Cô sinh viên năm thứ ba bất ngờ nhận được lời mời dẫn trực tiếp nội dung Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 31. “Đây là lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu mang tầm quốc tế, mình vừa vui vừa lo. Vui vì được tin tưởng giao một sân khấu lớn, nhưng cũng áp lực vì không biết mình có làm tốt hay không”, cô chia sẻ.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai ngày. Từ trang phục, make-up, làm tóc cho đến việc nghiên cứu kịch bản đều được hoàn thành rất gấp gáp. Khánh An gọi đó là “hành trình hai ngày” đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.

Sau buổi dẫn đầu tiên, cô rất bất ngờ khi thấy hình ảnh mình được khán giả Philippines chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với sự yêu thích đặc biệt; không ít bạn trẻ “truy lùng” danh tính nữ MC Việt Nam. Sự yêu mến ấy trở thành động lực lớn giúp cô thêm tin vào lựa chọn của mình.

Khánh An nhớ lại: “Có lẽ từ sau SEA Games 31, mình mới thực sự dám nhận mình là MC; trước đó mình chỉ nghĩ đang dẫn những chương trình nhỏ. Đây chính là bước ngoặt để có MC Khánh An ngày hôm nay”.

Khánh An dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang tại SEA Games 31.

Từ dấu mốc ấy, Khánh An liên tục được mời dẫn nhiều chương trình, sự kiện lớn. Cô đặc biệt có duyên với việc dẫn các buổi fan meeting của nghệ sỹ nổi tiếng như BB Trần, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều, Caption Boy, Khôi Vũ, Ryder... và từng dẫn fan meeting cho cặp diễn viên, người mẫu Thái Lan Lookmhee và Sonya (LMSY).

Như nhiều MC trẻ khác, Khánh An cũng trải qua những sự cố do sai sót và cô coi mỗi lần như thế là một bài học. Cô nhớ mãi lần nhầm chức danh của khách mời trong một gala dinner: “Đáng lẽ phải mời giám đốc nhưng mình lại đọc thành phó tổng giám đốc lên phát biểu. Sau lần đó, mình rút kinh nghiệm, trước mỗi chương trình đều phải kiểm tra thông tin rất kỹ”.

Song song với công việc MC, Khánh An duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Theo cô, hai công việc này có nhiều điểm tương đồng vì đều hướng đến khán giả. MC giúp chương trình tỏa sáng, còn vai trò content creator giúp cô truyền tải câu chuyện tới nhiều người hơn. Mặc dù những video không liên quan đến chương trình có nghệ sỹ nổi tiếng thường rất khó lan tỏa, Khánh An vẫn cần mẫn chia sẻ mỗi ngày. Sự kiên trì và không ngừng học hỏi dần dần giúp cô trở thành người có ảnh hưởng trên mạng.

Khán An được rát nhiều nghệ sỹ tin tưởng nhờ dẫn Fan meeting.

Thi sắc đẹp không phải để thành hoa hậu

Khánh An còn từng lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và Top 20 Miss Earth Vietnam 2025, đồng thời vào Top 5 Người đẹp Cộng đồng. Tuy nhiên, nữ MC cho biết mục đích tham gia các cuộc thi sắc đẹp của cô không phải là trở thành hoa hậu mà là để trải nghiệm và được nhiều người biết đến hơn. Người đẹp chia sẻ thêm: “Sau các cuộc thi, mình nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với con đường beauty queen. Nhưng mình học được rất nhiều điều về kỹ năng, sự tự tin và cách làm việc chuyên nghiệp”.

Hiện tại, ngoài công việc MC và sáng tạo nội dung, Khánh An theo học chương trình thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ công chúng (PR). Cô duy trì thói quen mỗi ngày đều viết ra những việc cần làm để giảm áp lực và quản lý công việc hiệu quả hơn.

Nữ MC thường xuyên xuất hiện tại các fan meeting của nghệ sỹ nổi tiếng.

Dù có lượng fan khá lớn và xuất hiện thường xuyên trong không khí hào nhoáng tại các sự kiện đình đám, Khánh An luôn có cái nhìn thực tế về nghề. Theo cô, MC là một trong những công việc cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay bởi số lượng người theo nghề ngày càng đông, trong khi cơ hội xuất hiện trên truyền hình hay các sự kiện lớn lại không còn nhiều như trước.

Lời khuyên của cô cho các bạn trẻ muốn bước vào con đường này là: “Đừng kỳ vọng quá nhiều. Nếu đã yêu nghề thì phải thật bền bỉ. Điều quan trọng nhất là làm đúng vai trò của mình để xứng đáng với thù lao nhận được... Nếu có điều gì thật sự muốn làm thì hãy bắt đầu ngay hôm nay. Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, vì chính quá trình làm sẽ giúp mình trưởng thành và tạo nên những cơ hội mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới”.

Trong 3-5 năm tới, nữ MC gen Z mong muốn hoàn thành chương trình thạc sỹ, trở thành giảng viên đại học, phát triển công việc kinh doanh và xây dựng gia đình nhỏ bình yên. Tương lai cô hoạch định cho mình ngoài phát triển sự nghiệp là kết hôn, sinh con, dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm và chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống qua video.