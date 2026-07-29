Clip bà ngồi thẫn thờ khi 'khối nghỉ hè' rời quê về phố khiến dân mạng rưng rưng

(VTC News) -

Clip bà ngồi thẫn chờ khi các cháu rời quê lên phố khiến dân mạng nghẹn ngào. (Nguồn: @khogiadungngocdiep1303)

Clip mở đầu với khung cảnh căn nhà tràn ngập không khí vui tươi, đầm ấm của gia đình trong kỳ nghỉ hè. Đám trẻ tụ tập trong phòng khách, cùng nhau vui chơi, trò chuyện náo nhiệt bên chiếc quạt máy và chiếc võng đung đưa. Sau đó là khoảnh khắc chia tay, từng đứa trẻ nghẹn ngào bước qua màn hình, lau vội những giọt nước mắt quyến luyến trước khi trở về phố thị chuẩn bị đi học.

Khi lũ trẻ rời đi, gian nhà từng rộn rã tiếng cười đùa trở nên vắng lặng đến nao lòng. Người bà tóc bạc ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ giữa phòng trống trải.

Đoạn clip với dòng ghi chú “Khối nghỉ hè chính thức rời xa vòng tay bà ngoại lên Sài Gòn học” thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, nhớ về người thân và những kỷ niệm tuổi thơ mỗi dịp hè về quê: “Lũ trẻ khóc vì phải rời xa vòng tay yêu thương của bà, rời xa những ngày hè tự do để quay lại với áp lực học hành hối hả nơi phố thị”...

“Những ngày hè ngắn ngủi giống như đốm lửa ấm áp thắp sáng không gian sống của bà, để rồi khi đốm lửa ấy tắt đi, cái lạnh của tuổi già lại vây quanh”; “Mấy tuần trước, tiếng bước chân, tiếng cười đùa náo nhiệt của lũ trẻ làm xôn xao cả gian nhà, khiến bà mệt nhưng ánh mắt lúc nào cũng rạng rỡ. Rồi khi chuyến xe lăn bánh rời đi lại chỉ còn mình bà cô quạnh”; “Nhìn bóng dáng nhỏ bé và ánh mắt thẫn thờ của bà hướng ra khoảng sân vắng, ai trong chúng ta cũng như thấy hình bóng người thân của mình ở đó”...

Dân mạng bùi ngùi khi chứng kiến khung cảnh căn phòng sau phút chia tay. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Tùng viết: “Cảnh này y hệt nhà mình luôn. Mấy ngày hè con cháu về thì đông đúc, ầm ĩ từ sáng đến đêm, lắm lúc còn thấy đau cả đầu. Thế nhưng đến hôm tụi nó gom đồ đạc lên xe về lại thành phố một cái là căn nhà vắng ngắt liền. Bà ngồi thẫn thờ một mình ở phòng khách mà thương không chịu được. Người già sợ nhất không phải là mệt, mà là sự cô đơn đột ngột như thế này”.

Mỹ Anh bình luận: “Đúng là cái cảnh quen thuộc năm nào cũng lặp lại mỗi độ cuối tháng 8. Lũ trẻ lại chuẩn bị vào năm học mới, bố mẹ lại quay gồng quay công việc, ai rồi cũng phải trở lại với nhịp sống bận rộn nơi thành phố. Chỉ có ông bà là vẫn ở lại căn nhà cũ, lại bắt đầu những ngày tháng đếm ngược chờ đến Tết hoặc hè năm sau để lại được thấy con cháu”.

Nhiều cư dân mạng nhớ về tuổi thơ của mình. Khánh Vũ chia sẻ: “Hồi nhỏ năm nào cũng ngóng đến hè để được bố mẹ cho về quê ở với ông bà cả tháng trời. Sáng thì theo lũ bạn trong làng đi câu cá, hái ổi, chiều về được bà nấu cho toàn món ngon. Đến ngày bị bố mẹ đón lên lại thành phố để đi học, mình cũng khóc sụt sùi không muốn về, còn bà thì cứ đứng ở cổng vẫy tay theo mãi. Giờ lớn rồi, bận rộn đủ thứ nên chẳng còn những kỳ nghỉ hè dài đúng nghĩa như thế nữa”.

Việt Nga bộc bạch: “Nhìn cái quạt máy xoay đều với cái võng xếp trong clip mà nhớ quê. Ngày xưa ở quê làm gì có điều hòa, trưa nắng chói chang cả lũ cháu cứ tranh nhau nằm võng, được bà ngồi bên cạnh vừa quạt tay vừa quở trách yêu. Lúc đó chỉ mong mau lớn để lên thành phố học hành, làm việc. Giờ lớn rồi, ngồi trong phòng máy lạnh hiện đại mà lại chỉ thèm cảm giác được nằm trên chiếc võng tre ngắm cái quạt máy kêu rè rè ở gian nhà cũ của bà”.