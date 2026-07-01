Điểm 10 môn Địa lý lao dốc, Phú Thọ dẫn đầu cả nước với 6 thí sinh

(VTC News) -

Dưới đây là danh sách 10 tỉnh có điểm thi lớp 10 môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước:

STT Tỉnh thành Số điểm 10 1 Phú Thọ 6 2 Hà Nội 5 3 Ninh Bình 5 4 Cao Bằng 4 5 Bắc Ninh 4 6 Hà Tĩnh 4 7 Hải Phòng 3 8 Hưng Yên 3 9 Nghệ An 3 10 An Giang 3

Sáng nay, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, dẫn đầu danh sách thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý là Phú Thọ với 6 thí sinh.

TP. Hà Nội và Ninh Bình đồng hạng hai với 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Nhóm các địa phương có 4 điểm 10: Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Tĩnh cùng chia sẻ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng. Các vị trí cuối bảng: Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An và An Giang đều ghi nhận 3 thí sinh đạt điểm 10, hoàn thiện danh sách top 10 địa phương dẫn đầu.

Năm nay, có sự sụt giảm cực kỳ lớn về số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý so với năm 2025. Phú Thọ, đơn vị dẫn đầu, giảm từ 705 điểm 10 vào năm 2025 xuống chỉ còn 6 điểm 10 vào năm 2026. Hà Nội giảm từ 435 điểm 10 xuống còn 5 điểm 10.

Các địa phương khác trong top 10 cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi số lượng điểm 10 rơi từ hàng trăm xuống chỉ còn một con số (từ 3 đến 5 điểm 10).

Số lượng điểm 10 môn Địa lý năm 2026 đã giảm ở mức độ hàng trăm lần so với năm 2025, cho thấy đề thi năm nay có độ khó cao hơn hẳn hoặc thay đổi đáng kể trong cách thức đánh giá khiến việc đạt điểm tuyệt đối trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.