Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia

(VTC News) -

Sáng 26/6, UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (Nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia).

Dự án được thực hiện tại Khu công nghiệp Đại An, Km51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh (Hải Phòng).

Quang cảng lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (khu nhà ở cho thuê cho công nhân, chuyên gia).

Dự án có quy mô sử dụng đất là 4,28 ha; trong đó có 7 công trình lưu trú 10 tầng với tổng số 1.074 căn cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ 3-4 tầng…, với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Dự kiến dự án hoàn thành Quý IV/2027 (Hoàn thành và đưa vào sử dụng theo từng hạng mục công trình độc lập).

Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Hải Phòng luôn xác định công tác chăm lo đời sống người lao động và bảo đảm an sinh xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và phân khúc nhà ở cho thuê trên địa bàn đã đạt được những kết quả đột phá, đưa Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Hiện tại, toàn thành phố đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng hơn 85.000 căn. Dự kiến số căn hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 73.500 căn, tương đương 140% so với chỉ tiêu Chính phủ giao (49.400 căn).

Riêng đối với phân khúc nhà ở cho thuê, thị trường đã bước đầu hình thành với 15 dự án có bố trí quỹ căn cho thuê, cung cấp tổng số khoảng hơn 4.900 căn hộ. Tính đến nay, đã có 744 căn hộ hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và 605 căn đang được vận hành cho thuê ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu an cư thiết thực của người dân.

Hải Phòng trong nhiều năm qua đã tiên phong trong việc triển khai hình thức phát triển nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua các dự án đầu tư công.

Từ năm 2016 đến nay thành phố đã đưa vào sử dụng nhiều khu chung cư mới khang trang, các khu nhà ở sinh viên như: Khu chung cư HH1-HH2, HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, khu chung cư ngõ 75 Lý Thánh Tông Đồ Sơn, khu ký túc xá sinh viên Hải Phòng…

Đến nay, thành phố đang quản lý, vận hành tổng cộng hơn 6.600 căn nhà ở chung cư cho thuê là tài sản công (bao gồm khoảng 2.100 phòng nhà sinh viên và 4.500 căn hộ chung cư mới xây dựng). Đồng thời dự kiến tháng 7/2026 thành phố sẽ khánh thành Khu chung cư Tạ Quang Bửu với 390 căn hộ và tiếp tục cho thuê trong 2026.

Song hành với việc Nhà nước đầu tư xây dựng là việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê của các dự án tư nhân với chất lượng nhà ở tốt. Quỹ nhà đa dạng này giúp người dân đô thị được tiếp cận không gian sống ổn định, lâu dài với mức giá phù hợp dao động từ 30.000 đồng - 90.000 đồng/m2/tháng.

Do đã sớm triển khai thị trường nhà ở cho thuê nên hiện nay trên địa bàn thành phố đã có khoảng hơn 20.000 người dân đang được hưởng lợi trực tiếp từ các khu nhà có chất lượng nhà bảo đảm và chi phí thuê hợp lý.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc thẳng thắn nhìn nhận những thách thức hiện tại là vô cùng cần thiết. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nhất định, nhu cầu thực tiễn về nhà ở cho thuê tại đô thị, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn vẫn còn rất lớn.

Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - khẳng định, sự kiện khởi công Dự án hôm nay là một trong những công việc nằm trong kế hoạch triển khai, cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng về đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho công nhân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp.

Thời gian qua, Hải Phòng luôn xác định công tác chăm lo đời sống người lao động và bảo đảm an sinh xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và phân khúc nhà ở cho thuê trên địa bàn đã đạt được những kết quả đột phá, đưa Hải Phòng vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của cả nước.

Ông Lê Anh Quân cũng yêu cầu chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công cần tập trung tối đa nhân lực, vật tư và thiết bị để tổ chức thi công. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Quyết tâm đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Dự án triển khai thuận lợi.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố theo 4 nhóm gồm nhà ở thương mại, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ và nhà ở cho thuê đảm bảo tiến độ và theo đúng chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng, Thành ủy

Thành phố sớm hình thành các khu nhà ở cho thuê đồng bộ hạ tầng, đầy đủ dịch vụ, tiện ích công cộng với nhiều loại hình căn hộ cho thuê: từ dạng ký túc xá, căn hộ độc thân, căn hộ có gia đình và đa dạng về đối tượng sử dụng như: công nhân lao động, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, chuyên gia, doanh nhân.

“Với khởi đầu tốt đẹp ngày hôm nay cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng; sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ ngành Trung ương; sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền thành phố và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; thành phố quyết tâm xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương”, ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.