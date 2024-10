HAGL bị FIFA cấm chuyển nhượng vô thời hạn

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gửi văn bản đến HAGL, chuyển tiếp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ đối với đội bóng phố núi. Lệnh cấm này liên quan đến vụ tranh chấp giữa HAGL và cầu thủ Martin Dzilah. Cầu thủ sinh năm 1997 chỉ đá 3 trận cho HAGL rồi bị thanh lý hợp đồng sau khi gặp chấn thương nặng.

Cách đây 2 tháng, đội bóng phố núi nhận được văn bản từ FIFA yệu cầu thanh toán 29.000 USD tiền đền bù hợp đồng cho Martin Dzilah sau khi thanh lý hợp đồng với tiền đạo này. Trong vòng 45 ngày, HAGL phải trả số tiền trên cho Martin. Hạn cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ này là ngày 15/10 nhưng HAGL từ chối thanh toán.

HAGL bị cấm chuyển nhượng do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Martin.

Ban đầu, 2 bên thống nhất số tiền đền bù là 20.000 USD. Tuy nhiên, vụ việc đi theo chiều hướng bất ngờ khi Dzilah khẳng định chưa nhận được bất kì đồng nào từ đội bóng cũ. Anh cho biết rằng mình đã kí vào giấy đã nhận tiền nhưng cuối cùng chưa hề nhận được khoản tiền. Đó là lý do ngoại binh này nhờ người khởi kiện đội bóng cũ.

Ngược lại, HAGL nỗ lực chứng minh mình đã đền bù cho cầu thủ cũ. Họ đưa ra bằng chứng Martin Dzilah làm việc ở văn phòng đội bóng và chụp hình lưu niệm. Sau đó, Martin Dzilah thậm chí có mặt và làm việc với Công an tỉnh Gia Lai. Phía HAGL không cung cấp thêm thông tin do quá trình làm việc của Công an đang diễn ra.

Án phạt cỉa FIFA sẽ bao gồm việc cấm đăng ký cầu thủ mới, phạm vi trong nước và quốc tế sẽ được áp dụng với HAGL kể từ thời 24/10/2024. VFF, theo yêu cầu của FIFA với tư cách là Liên đoàn thành viên của FIFA, sẽ áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới với phạm vi trong nước. HAGL được gỡ bỏ án phạt nếu nộp đủ số tiền trên.

Theo tìm hiểu của VTC News, HAGL sẽ tiếp tục nỗ lực chứng minh rằng mình đã thanh toán tiền cho Martin.