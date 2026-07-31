Thủ tục công bố hợp quy chỉ còn 2 - 5 phút nhờ số hóa

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của PV Báo Điện tử VTC News tại họp báo thường kỳ Bộ KH&CN ngày 31/7, về giá trị hiệu quả sau khi triển khai hệ thống dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho biết việc số hóa toàn bộ quy trình đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục công bố hợp quy.

“Trước đây, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý địa phương và mất khoảng 7 - 10 ngày để hoàn tất thủ tục. Hiện nay, khi thực hiện trên hệ thống điện tử, thời gian chỉ còn 2 - 5 phút; trường hợp cần bổ sung thông tin cũng chỉ mất khoảng 10 phút”, ông Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, nói.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ KH&CN.

Theo đại diện Ủy ban, từ ngày 1/7, khi các quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực, số lượng hồ sơ công bố hợp quy trên hệ thống đã tăng mạnh.

Hiện hệ thống thường xuyên ghi nhận khoảng 400 - 500 người truy cập đồng thời và tiếp nhận 500-700 hồ sơ công bố hợp quy mỗi ngày.

Ông Trần Đăng Khoa cho biết cơ sở dữ liệu và nền tảng số về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm phục vụ triển khai đồng bộ ba đạo luật gồm Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Đo lường.

Đến nay, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung và các quy định liên quan đã được tích hợp trên hệ thống. Riêng Luật Đo lường đang được trình Quốc hội xem xét; sau khi được thông qua, các chức năng tương ứng sẽ tiếp tục được bổ sung để hoàn thiện nền tảng.

Hệ thống hiện đã được đưa vào vận hành tại nqi.gov.vn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Theo mô hình triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương, 34 địa phương đang sử dụng chung nền tảng và được phân quyền quản trị để phục vụ công tác quản lý.

Ngoài phục vụ quản lý nhà nước, nền tảng còn cho phép người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thông qua một cổng truy cập và một tài khoản duy nhất.

Một điểm nổi bật của hệ thống là hỗ trợ thực hiện chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính trước đây đã được bãi bỏ. Thay vì phải xin giấy chứng nhận hoặc giấy phép, doanh nghiệp chỉ cần tự công bố thông tin, năng lực và hoạt động trên hệ thống. Các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương sẽ sử dụng dữ liệu này để giám sát, thanh tra và hậu kiểm.