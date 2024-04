Giá xăng dự báo có thể tăng hơn 100 đồng/lít

(VTC News) -

Trả lời VTC News, bà Phùng Thị Hồng, Giám đốc một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại phía Nam cho biết, diễn biến của kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay có khả năng lặp lại kịch bản như kỳ trước khi giá xăng E5 RON92 sẽ tăng cao hơn xăng RON95. Đồng thời, liên bộ Công Thương - Tài chính rất có thể chi sử dụng quỹ bình ổn nếu giá xăng RON95 vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít.

“Trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng E5 RON92 có thể tăng 50 đồng/lít, xăng RON95 tăng 100 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng khoảng hơn 500 đồng/lít", bà Hồng nói.

Tương tự, ông Hoàng Trung Dũng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội cũng nhận định, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô tiếp tục tăng, tuy nhiên gần đây lại có xu hướng giảm theo diễn biến đàm phán Israel - Hamas. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong kỳ điều hành này.

Giá xăng dầu chiều nay (11/4) dự báo được điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

“Giá xăng dự kiến tăng khoảng 50-100 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng mạnh hơn khoảng 500-600 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giữ nguyên hoặc tăng ít hơn”, ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 11/4, giá xăng dầu bán lẻ dự báo sẽ đồng loạt tăng từ 0,7 - 1,5% và liên bộ Tài chính - Công Thương có thể tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut.

Cụ thể, giá xăng có thể tăng 262 - 369 đồng/lít, lên mức 24.172 đồng/lít (E5 RON92) và 25.169 đồng/lít (RON95). Còn giá dầu diesel dự báo tăng 1,1% lên mức 21.208 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 0,7% lên mức 21.147 đồng/lít, giá dầu mazut tăng 1,3% lên mức 17.510 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 4/4, cơ quan quản lý quyết định tăng 290 đồng/lít đối với xăng E5 RON92, lên mức 23.910 đồng/lít; giảm 10 đồng/lít đối với xăng RON95, xuống 24.800 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng. Cụ thể, dầu diesel lên mức 20.980 đồng/lít, tăng thêm 290 đồng; dầu hỏa lên mức 21.010 đồng/lít, sau khi tăng 140 đồng/lít và dầu mazut tăng thêm 150 đồng, lên mức 17.290 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng E5 RON 92 trong nước sẽ tăng lần thứ 4 liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu này đã có 9 lần tăng và 5 lần giảm.

Lúc 6h ngày 11/4, giá dầu Brent giao dịch ở mức 90,48 USD/thùng, tăng 1,06 USD so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 86,12 USD/thùng, tăng 0,98 USD so với phiên liền trước. Giá dầu đi lên do những căng thẳng ở dải Gaza làm gia tăng bất ổn về nguồn cung từ Trung Đông.

Các cuộc đàm phán ở Cairo (Ai Cập) với sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá. Reuters cho hay, Iran có thể sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết. Khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua eo biển này mỗi ngày. Còn Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu nhiều sản phẩm, bao gồm cả nhiên liệu máy bay, sang Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn.

Pemex, công ty dầu khí nhà nước Mexico, thông báo trong tháng 5 sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống 330.000 thùng/ngày để có thể cung ứng cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Công ty này đã cắt giảm lượng dầu xuất khẩu trong tháng 4 xuống 436.000 thùng/ngày.