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Triết lý chữa lành từ nghệ thuật vá gốm bằng vàng Một chiếc bình gốm vỡ tưởng chừng như vô giá trị, thế nhưng qua môn nghệ thuật Kintsugi, bình gốm vỡ dạy ngược lại con người rất nhiều điều về chữa lành.

Nghẹn lòng cặp nhẫn vàng bên hài cốt liệt sĩ sau 58 năm dưới lòng đất Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều di vật đặc biệt, trong đó có cặp nhẫn vàng và cây bút khiến nhiều người nghẹn ngào.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái trinh sát RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất IRGC cho biết chiếc RQ-11 Raven do Công ty AeroVironment (Mỹ) chế tạo đã bị "đánh chặn và phá hủy" bởi một hệ thống phòng không tiên tiến.

Hạnh phúc của người mẹ có con trai 7 tuổi được 'sửa tim' tại quê nhà Mắc dị tật còn ống động mạch có nguy cơ gây suy tim, bé 7 tuổi được các bác sĩ can thiệp thành công, trái tim nhanh chóng trở lại nhịp đập khỏe mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7: Chiều tối có mưa dông cục bộ Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7 cho thấy khu vực tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Petrovietnam quyết tâm tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tin xe 18/7: BYD Denza Z vượt 1.000 đơn, Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam BYD Denza Z nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ, Toyota Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam, còn Freelander 8 lần đầu hé lộ khoang nội thất.

HLV Deschamps lý giải quyết định bất ngờ khiến nội bộ đội tuyển Pháp tranh cãi Huấn luyện viên Didier Deschamps khẳng định ông rút Adrien Rabiot vì nguy cơ nhận thẻ đỏ, dù quyết định này gây tranh luận ngay trong phòng thay đồ tuyển Pháp.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Messi vượt Mbappe Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất: Lionel Messi độc chiếm ngôi đầu bảng với 8 bàn thắng, theo sau là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

5h sáng 27/7: Các chùa cử chuông, trống Bát nhã tưởng niệm liệt sĩ Các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước được đề nghị thỉnh ba hồi chuông, cử trống Bát nhã lúc 5h ngày 27/7 để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hai tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz, xung đột Mỹ - Iran thêm nóng Đài truyền hình Iran dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết 2 tàu chở dầu phát nổ sau khi qua tuyến hàng hải gài thủy lôi phía nam eo Hormuz.

TP.HCM thúc tiến độ bán đấu giá đất, dự kiến thu gần 97.000 tỷ ngay năm 2026 Trong 50 nhà đất TP.HCM đấu giá năm nay, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng, có 8 lô "đất vàng" và 3.790 căn hộ ở đô thị mới Thủ Thiêm sẽ đưa ra đấu giá tháng 9.

Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày? Nhiều người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một bữa cơm nóng, đủ chất lại rất tốt cho dạ dày và não bộ.

Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng thế giới tăng trở lại, trong nước giảm Sáng 18/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.