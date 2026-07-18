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Xuất bản ngày 18/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 07:00 AM

Nghẹn lòng cặp nhẫn vàng bên hài cốt liệt sĩ sau 58 năm dưới lòng đất

(VTC News) -

Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều di vật đặc biệt, trong đó có cặp nhẫn vàng và cây bút khiến nhiều người nghẹn ngào.

Thùy Dương
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