Giá xăng dầu hôm nay 3/7: Dầu thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ khi các nhà giao dịch mua vào để đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Ngoài ra tâm lý thị trường cũng đã thay đổi, từ lo ngại thiếu dầu sang kỳ vọng nguồn cung sẽ được cải thiện và có thêm dầu được đưa ra thị trường.

Qatar - nước đóng vai trò trung gian hòa giải - cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột, vốn từng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển cho biết ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời cảng Ras Tanura và đi qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia đã chuyển sang áp dụng cơ chế định giá theo giá giao ngay nhằm đẩy nhanh hoạt động bán dầu tại thị trường châu Á.

Các chuyên gia cho rằng có vẻ như nguồn cung dầu thô hiện khá dồi dào nên các nhà máy lọc dầu có thể dễ dàng mua đủ nguyên liệu, nhưng việc tiêu thụ hết sản phẩm từ các nhà máy lọc dầu lại khó khăn hơn. Thị trường tin rằng tình hình liên quan đến Iran đang dần cải thiện. Dù vẫn còn những diễn biến bất ngờ, nhưng triển vọng nhìn chung khá lạc quan.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước tăng lên, tồn kho xăng cũng ghi nhận giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần, giá xăng dầu đã 2 lần được điều chỉnh. Trước đó, tối muộn 1/7, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 1.426 đồng/lít, lên 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít, không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel không thay đổi, giữ mức 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giữ nguyên mức 15.030 đồng/kg.

Nguyên nhân của sự điều hành bất thường này là ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.