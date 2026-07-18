(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 18/7 tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng.

Đặc biệt, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 37℃.

Bên cạnh nền nhiệt cao vào ban ngày, nhiều khu vực vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế hôm nay

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 26-29℃, nhiệt độ cao nhất dao động 34-37℃, có nơi trên 37℃.

Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt khiến chỉ số bức xạ tia UV ở mức cao.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi thời tiết chuyển xấu.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7: Chiều tối có mưa dông cục bộ

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28℃, nhiệt độ cao nhất 32-35℃. Khu vực phía Bắc của vùng này đạt 34-37℃, có nơi vượt 37℃.

Ban ngày trời nắng, phía Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông vài nơi.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt của người dân.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ, dự báo thời tiết dịu hơn so với các tỉnh ven biển.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23℃, nhiệt độ cao nhất từ 27-30℃, có nơi trên 30℃.

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vào chiều và tối, mưa rào rải rác xuất hiện trên nhiều khu vực, cục bộ có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Người dân sinh sống tại các khu vực vùng núi và địa hình dốc cần theo dõi sát diễn biến thời tiết bởi mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như việc đi lại.

Khuyến cáo trước diễn biến thời tiết miền Trung

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương, người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời vào khoảng thời gian từ 11-16h, bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng nhằm hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Đối với những khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm, cần chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống các công trình tạm, thu hoạch nông sản khi có điều kiện và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo cơ quan khí tượng, mưa dông trong thời điểm chuyển mùa thường diễn biến nhanh, khó lường, có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các phương án phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.