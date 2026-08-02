Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Dầu thế giới đi ngang phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới ổn định trong phiên cuối tuần sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.

Tuy nhiên, trong tuần qua, giá dầu thế giới liên tục đổi chiều. Theo đó, trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran, làm dấy lên hy vọng về giải pháp ngoại giao có thể giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sớm được nối lại.

Các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ còn biến động mạnh theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào lắng dịu.

Giá dầu tiếp tục giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch thứ Ba, sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định phiên cuối tuần. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo giới phân tích, việc các bên chưa nối lại các hoạt động quân sự trong những ngày gần đây góp phần làm giảm “phần bù rủi ro” trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hải.

Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia và thương mại quốc tế.

Trong phiên giao dịch thứ Tư, giá dầu thế giới tăng gần 7%, khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Thêm vào đó, việc tồn kho dầu thô của Mỹ sụt giảm càng củng cố thêm đà tăng của giá dầu.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết: “Thị trường đang nhanh chóng phản ánh trở lại nguy cơ nguồn cung trong khu vực bị gián đoạn”.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran để đáp trả một cuộc tấn công bất ngờ không thành công nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Ngoài ra, theo nguồn tin của Reuters, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thông tin liên minh Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, nhiều khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng dầu trong ba tháng, bắt đầu từ tháng 10/2026, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm tự nguyện trước đó.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi Saudi Arabia đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định: “Thị trường cho rằng vẫn còn lượng lớn nguồn cung dầu có thể được đưa ra thị trường khi tình hình ổn định hơn. Điều này giúp hạn chế đà tăng của giá dầu”.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, nhận định: “Cho đến việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz được bảo đảm, yếu tố rủi ro địa chính trị vẫn có thể tác động mạnh đến giá dầu, bất chấp các tín hiệu tích cực từ những nỗ lực ngoại giao”.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu tăng hơn 1%, ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, sau khi Iran tuyên bố tấn công 2 tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz và không thể tiếp tục di chuyển, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng.

Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên 2 tàu bị tập kích không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin liên quan. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.500 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.420 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.850 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.