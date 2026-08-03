Ông Trump định ngày bắt đầu vòng đàm phán mới với Iran

(VTC News) -

Hôm 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng: “Họ biết mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, vì họ thấy nó hình thành. Giờ đây, chúng tôi đang nói chuyện với họ dưới hình thức đàm phán. Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào chiều 3/8 và chúng ta sẽ xem xét”.

Ông Trump cũng cho biết ông được đồng minh như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar yêu cầu hủy bỏ cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng khi đồng minh yêu cầu hủy bỏ, họ khiến chúng tôi phải nói kiểu như, ‘Được rồi, hãy xem xét’. Và lý do họ yêu cầu là vì họ nghĩ rằng có một thỏa thuận. Đã có một thỏa thuận về eo biển Hormuz, và sau đó sẽ có một thỏa thuận về hạt nhân hay các bạn có thể gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran. Tôi gọi đó là phi hạt nhân hóa Iran”, ông Trump nhấn mạnh.

Cùng với đó, Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu các cuộc tấn công có nhắm vào mục tiêu năng lượng hay không và vẫn nhấn mạnh trong bài đăng trên Truth Social rằng Mỹ vẫn “sẵn sàng chiến đấu” chống lại Iran.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc họ yêu cầu ông Trump ngừng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Trong khi đó, trang tin Axios đưa tin Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman điện đàm với ông Trump trong ngày 1/8, đề nghị Tổng thống Mỹ cân nhắc lại khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Trong bài đăng tường thuật về cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, Araghchi cũng cho biết Iran sẽ đáp trả dứt khoát và tương xứng với “mọi hành động gây hấn” từ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Tuần trước, ông Araghchi viết trên mạng xã hội rằng chiến lược phòng thủ của Iran là đáp trả “mắt đền mắt” đối với những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này.