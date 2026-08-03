Giá xăng dầu hạ nhiệt kéo chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,12%

(VTC News) -

Số liệu trên được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay 3/8.

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, có 3 nhóm chỉ số giá giảm và 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng. Cụ thể, 3 nhóm giảm là: giao thông giảm 2,02%; Ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07%.

So với những tháng trước, chỉ số CPI tăng liên tục từ tháng Một đến tháng Năm, giảm trong tháng Sáu và tiếp tục giảm trong tháng Bảy, tuy nhiên mức giảm của tháng Bảy thấp hơn tháng Sáu.

Diễn biến CPI 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Cục Thống kê nhận định, diễn biến CPI trong 7 tháng năm 2026 chịu tác động của yếu tố mùa vụ, nhu cầu tiêu dùng trong các dịp Lễ, Tết, cùng với diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào. So với cùng kỳ năm trước, diễn biến CPI năm 2026 có sự khác biệt so với năm 2025 khi mức tăng đạt đỉnh vào tháng Năm với 5,6% trong khi tháng Một có mức tăng thấp nhất với 2,53%.

Bình quân 7 tháng năm nay, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng năm 2025 tăng 3,26%). Mức tăng này chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo diễn biến của thị trường thế giới, cùng với đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tiêu dùng của người dân phục hồi.

Trong tháng 7, lạm phát cơ bản tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,39% của CPI bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Mỗi tháng, 26,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Trong tháng 7, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82,0 nghìn lao động. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 10,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng này, có 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 7 tháng, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597,3 nghìn lao động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 61,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm lên gần 187,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 26,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, bình quân một tháng có 22,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Vốn FDI thực hiện trong 7 tháng cao nhất 5 năm

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2026 ước đạt 15,20 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2026 có 106 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,17 tỷ USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước; có 23 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,19 tỷ USD, gấp 9,2 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 2,36 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng nhập siêu hơn 20,5 tỷ USD

Trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại nhập siêu 20,52 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và hàng hóa phục vụ sản xuất, đầu tư đang gia tăng.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 25,0%. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 56,67 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 41,4%.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Có 40 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,0% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2026, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 nhập siêu 3,59 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,98 tỷ USD.