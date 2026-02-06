Giá hàng hóa giáp Tết đẩy CPI tháng đầu năm mới 2026 tăng nhẹ 0,05%

(VTC News) -

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt heo tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1 tăng 2,53%.

Trong mức tăng 0,05% của CPI tháng 1 so với tháng trước, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Chỉ số CPI tháng 1 tăng 0,05% so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 0,35% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,53% của CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong tháng 1, giá vàng trong nước bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao. Chỉ số giá vàng tăng 5,02% so với tháng trước; tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá hàng hóa giáp Tết đẩy CPI tháng đầu năm mới 2026 tăng. (Ảnh minh họa)

Chỉ số giá USD tháng 1 giảm 0,29% so với tháng trước; tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình xuất nhập khẩu, trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,16 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 39,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 29,7%; nhập khẩu tăng 49,2%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1,78 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13,9 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 19,0 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 1, cả nước có gần 24,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 40,9% so với tháng trước và tăng 126,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 24,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng gần 48,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê

Ngược lại, có gần 54,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2025, 7.303 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 4.609 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 128,1%. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 66,2 nghìn doanh nghiệp.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1 ước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 bằng 3,6% và tăng 11,8%). Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1/2026 đạt 2,58 tỷ USD.