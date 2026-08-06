Giá xăng dầu đồng loạt giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 sau khi giảm sẽ không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.

Giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Liên bộ Tài chính - Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hủy cuộc tấn công mới vào Iran; Iran và Oman đạt được đồng thuận về cơ chế quản lý eo biển Hormuz; OPEC+ thông qua kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 30/7/2026 và kỳ điều hành ngày 6/8/2026 là: 110,194 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 7,846 USD/thùng); 113,918 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95 (giảm 7,362 USD/thùng); 152,686 USD/thùng dầu diesel (giảm 6,330 USD/thùng); 540,144 USD/tấn dầu mazut (giảm 21,370 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 6/8/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Hiện giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.838 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.916 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.383 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.324 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 28.750 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.698 VNĐ/lít; Lào: 37.548 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.366 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.544 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.