Sau trận lũ quét kinh hoàng, 24 hộ dân Mường Than đã có nơi ở mới

Ngày 6/8, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành, bàn giao khu tái định cư và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 tại xã Mường Than.
Khu tái định cư được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000 m² tại bản Sân Bay, cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 4 km. Mỗi hộ được bố trí 200 m² đất ở và căn nhà cấp IV rộng 80 m². Toàn bộ khu vực được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục hạ tầng phục vụ sinh hoạt.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng thi công đã làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, từ 6h đến 24h, đưa công trình về đích vượt tiến độ 15 ngày nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, điều quan trọng nhất là từ nay 24 hộ dân đã có nơi ở an toàn để bắt đầu cuộc sống mới sau thiên tai. Nơi ở mới là điểm tựa giúp người dân vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Ông Lê Minh Ngân cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, phấn đấu bố trí đất ở và hỗ trợ ổn định đời sống cho 296 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã gửi lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân trong, ngoài tỉnh đã đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao nhà ở và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ gia đình.
Đại diện các hộ dân bày tỏ xúc động khi được nhận nhà mới, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ. Theo người dân, những ngôi nhà kiên cố không chỉ giúp các gia đình an cư mà còn tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trước đó, rạng sáng 17/7, trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 17 người thương vong. Dòng lũ cũng cuốn trôi, vùi lấp hàng trăm hecta lúa, hoa màu, nhiều vật nuôi và tài sản của người dân; đồng thời làm hư hỏng nặng hệ thống giao thông, điện, nước cùng nhiều công trình hạ tầng. Tổng thiệt hại ước tính gần 250 tỷ đồng. Đáng chú ý, 24 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà ở, buộc phải bố trí tái định cư khẩn cấp.
Để sớm ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 19/7/2026 về xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư tại xã Mường Than.
Sau hơn nửa tháng thi công với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, học viên Học viện Hậu cần cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân địa phương, 24 căn nhà cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đã được hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
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