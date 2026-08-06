Lỗi thường gặp trên mẫu SUV 'quốc dân' Mazda CX-5: Người mua xe cũ cần biết

Ra mắt từ năm 2012, Mazda CX-5 nhanh chóng trở thành mẫu SUV chiến lược của Mazda trên toàn cầu. Theo hãng xe Nhật Bản, tính đến tháng 2/2026, doanh số cộng dồn của CX-5 đã vượt mốc 5 triệu chiếc, giúp mẫu xe này liên tục giữ danh hiệu sản phẩm bán chạy nhất của Mazda trong nhiều năm.

Mazda CX-5 thống trị phân khúc SUV cỡ C trong 6 năm liên tiếp tại Việt Nam. (Ảnh: Thaco Mazda)

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 cũng là cái tên thống trị phân khúc SUV cỡ C suốt hơn 6 năm qua nhờ thiết kế hiện đại, giá bán cạnh tranh cùng nhiều phiên bản và trang bị phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Theo dữ liệu của Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), chuyên trang CarComplaints cũng như phản ánh từ cộng đồng người dùng trong nước, Mazda CX-5 có những điểm mà người mua cần lưu ý, đặc biệt là xe cũ.

Hỏng mô-tơ gập gương chiếu hậu

Đây được xem là “căn bệnh kinh niên” trên nhiều dòng xe Mazda tại Việt Nam, trong đó có mẫu CX-5. Theo trung tâm chăm sóc và phụ kiện ô tô Tiến Phát Auto, hiện tượng gương chiếu hậu gập không hết, mở không đều hoặc bị kẹt xuất hiện khá phổ biến trên các xe sản xuất từ năm 2016 trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cụm bánh răng bên trong mô-tơ gập gương được làm bằng nhựa.

Gương xe bên cụp bên xòe là lỗi phổ biến trên nhiều dòng xe của Mazda trong đó có CX-5. (Ảnh: DGX)

Dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm, nhiều khói bụi tại Việt Nam hoặc do nước lọt vào khi xịt rửa xe áp lực cao, các bánh răng này rất nhanh bị mòn, kẹt gãy. Nhiều chủ xe buộc phải khắc phục bằng cách thay cụm mô-tơ mới hoặc “độ” lại bánh răng kim loại (xương nhôm) để dứt điểm tình trạng này.

Giảm xóc sau dễ chảy dầu

Một trong những nhược điểm thường xuyên được nhiều người dùng phản ánh trên các hội nhóm sử dụng xe Mazda CX-5, diễn đàn OtoSaigon, Otofun tại Việt Nam là tình trạng giảm xóc sau bị rò rỉ dầu, đặc biệt trên các đời xe 2019-2020.

Lỗi chảy dầu giảm xóc sau dù đã được hãng bảo hành nhưng tình trạng này vẫn tái diễn sau khi thay thế. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít trường hợp xe mới chạy khoảng 10.000-20.000km đã xuất hiện hiện tượng chảy dầu ở phuộc sau, thậm chí có xe chỉ vận hành hơn 1.000km đã gặp lỗi. Khi giảm xóc xuống cấp, phần đuôi xe dễ bị xệ khi chở đủ tải, cảm giác lái trở nên bồng bềnh, thiếu ổn định và khiến hành khách dễ say xe khi di chuyển trên cao tốc.

Về phía Thaco, đơn vị phân phối Mazda tại Việt Nam từng ghi nhận hiện tượng này và tiến hành bảo hành cho khách hàng. Tuy nhiên, nhiều chủ xe cho biết tình trạng rò rỉ dầu vẫn tái diễn sau khi thay thế, thậm chí có trường hợp phải thay giảm xóc nhiều lần.

Lỗi dải đèn LED định vị ban ngày

Trên các diễn đàn quốc tế như Reddit, Mazda Forum và các tờ báo của Việt Nam đã đăng tải, nhiều chủ xe CX-5 phản ánh dải đèn LED định vị ban ngày bị ngả vàng, nhấp nháy hoặc mất sáng một bên sau thời gian sử dụng.

Hơn 36.000 xe Mazda CX-5 2016 bị triệu hồi vào năm 2020 do lỗi đèn LED ban ngày. (Ảnh: Consumer Reports)

Trang CarComplaints và Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng ghi nhận hàng trăm phản ánh liên quan đến lỗi này. Năm 2020, Mazda từng phải triệu hồi hơn 36.000 chiếc CX-5 đời 2016 tại một số thị trường để thay thế cụm đèn pha do nguy cơ giảm khả năng chiếu sáng gây mất an toàn.

Tại Việt Nam, hiện tượng này ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, nếu xe đã hết thời hạn bảo hành, chi phí thay nguyên cụm đèn pha chính hãng có thể lên tới 10-15 triệu đồng. Vì vậy, nhiều chủ xe lựa chọn sửa chữa bằng cách thay riêng dải LED tại các gara bên ngoài nhằm tiết kiệm chi phí.

Kính chắn gió dễ nứt

Một vấn đề khác được nhiều chủ xe phản ánh trên diễn đàn Reddit là kính chắn gió trên Mazda CX-5 khá dễ nứt khi va chạm với đá dăm hoặc các vật thể nhỏ trên đường. Vấn đế này cũng được trang CarComplaints ghi nhận khi có tới hơn 200 khiếu nại liên quan đến chất lượng kính lái của mẫu xe này.

Kính chắn gió trên Mazda CX-5 dễ bị nứt sau khi va chạm với đá dăm hoặc các vật thể nhỏ trên đường. (Ảnh: Reddit)

Đáng chú ý, trên các phiên bản cao cấp, camera hỗ trợ lái và cảm biến an toàn được tích hợp trực tiếp trên kính chắn gió. Vì vậy, nếu xuất hiện vết nứt gần vị trí các cảm biến, Mazda khuyến cáo chủ xe không nên sửa chữa tạm thời mà cần thay mới toàn bộ kính để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hỗ trợ lái.

Theo CarComplaints, tổng chi phí thay kính và hiệu chỉnh lại camera có thể lên tới khoảng 780 USD (khoảng 20,5 triệu đồng). Tại Việt Nam, kính chắn gió chính hãng có giá khoảng 10-12 triệu đồng, trong khi kính ngoài hãng dao động từ 5-6 triệu đồng

Đèn Check Engine và nguy cơ nứt nắp mặt máy

Đèn báo lỗi động cơ (Check Engine) từng là nỗi lo của nhiều mẫu Mazda sử dụng động cơ SkyActiv. Tại Việt Nam, năm 2021, THACO đã triệu hồi hơn 36.000 xe Mazda2, Mazda3, Mazda6 và CX-5 sản xuất từ tháng 10/2017-12/2019 do bơm nhiên liệu có thể gặp lỗi, làm xe chết máy khi đang vận hành.

Thaco đã phải triệu hồi hơn 36.000 xe Mazda, trong đó có CX-5 vì lỗi bơm nhiên liệu. (Ảnh: Hội Mazda CX-5)

Ngoài ra, dữ liệu từ CarComplaints còn ghi nhận hiện tượng nứt nắp quy-lát (náp mặt máy) trên một số xe CX-5 đời 2014, 2018 và 2019. Sự cố này có thể gây rò rỉ dầu nghiêm trọng và buộc phải đại tu động cơ với chi phí sửa chữa lên tới gần 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Có nên mua Mazda CX-5 cũ?

Bất chấp những tồn tại về mặt kỹ thuật, Mazda CX-5 vẫn là một mẫu xe mang lại giá trị cao so với số tiền bỏ ra nhờ thiết kế không lỗi mốt, không gian ngày càng được tinh chỉnh và thanh khoản cao trên thị trường xe cũ.

Tuy nhiên, khi tìm mua CX-5 đã qua sử dụng, người dùng Việt nên đưa xe đến các xưởng dịch vụ uy tín để cắm máy đọc lỗi và nâng gầm kiểm tra tổng thể khi giao dịch nhằm hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.