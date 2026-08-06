Rocker người Việt trở thành hội viên của tổ chức đứng sau giải Grammy là ai?

(VTC News) -

Rocker Hưng BlackhearteD vừa được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) tuyển chọn làm hội viên chính thức. Trong vai trò mới, anh sẽ tham gia các hoạt động của Recording Academy và có quyền tham gia quá trình bỏ phiếu cho các hạng mục của Grammy - một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín và danh giá nhất thế giới.

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động âm nhạc của Hưng BlackhearteD, đặc biệt khi anh đang giữ vai trò thủ lĩnh của Dạ Ma - ban nhạc theo đuổi định hướng kết hợp rock hiện đại với các yếu tố văn hóa và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Rocker Hưng BlackhearteD trở thành hội viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy).

Chia sẻ về dấu mốc này, Hưng BlackhearteD cho biết anh cảm thấy rất vui và vinh dự khi trở thành một trong số ít nghệ sỹ Việt Nam có mặt trong hệ thống hội viên của Recording Academy. Bên cạnh niềm tự hào, anh cũng xem đây là một trách nhiệm lớn khi được tham gia vào cộng đồng quy tụ các nghệ sỹ, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đến từ nhiều quốc gia.

Về cơ duyên trở thành thành viên của Recording Academy, anh nói dấu mốc này đến sau hơn một thập niên hoạt động nghệ thuật. Trong quá trình sáng tạo và làm việc, anh có cơ hội hợp tác với một số nhà sản xuất, nghệ sỹ tại Hollywood và những cá nhân thuộc hệ thống Recording Academy. Sau quá trình được giới thiệu, xét duyệt tác phẩm cùng hồ sơ hoạt động nghệ thuật, anh đã được trở thành hội viên.

Thời gian tới, nam nghệ sỹ sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe các tác phẩm, bổ sung kiến thức và cập nhật những xu hướng mới của âm nhạc thế giới, nhằm bảo đảm quá trình tham gia bầu chọn diễn ra khách quan, công tâm và có trách nhiệm.

Nam rocker kỳ vọng việc trở thành hội viên Recording Academy sẽ mở ra thêm cơ hội đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng nghệ sỹ quốc tế.

Anh là trưởng nhóm nhạc rock Dạ Ma.

Hưng BlackhearteD (tên thật Nguyễn Tiến Hưng), sinh ra tại TP.HCM. Anh là thủ lĩnh của ban nhạc Dạ Ma và Black Infinity, đồng thời là nhà sáng lập, nhà sản xuất của hãng đĩa Young Guns Records. Bên cạnh sáng tác, nam nghệ sỹ còn có khả năng chơi nhiều nhạc cụ như đàn tỳ bà, guitar và piano.

Dạ Ma là một trong số những ban nhạc rock Việt hiếm hoi theo đuổi việc đưa chất liệu dân gian vào các sản phẩm của mình. Tháng 11/2025, Dạ Ma cũng trở thành ban nhạc rock Việt đầu tiên biểu diễn tại Whisky a Go Go, Hollywood (Mỹ). Đây được xem là “thánh địa của nhạc rock thế giới”.