Giá vàng tăng dữ dội thế nào từ đầu năm 2025?

(VTC News) -

Giá vàng liên tục tăng, người dân vẫn không ngừng mua.

10 ngày tăng gần 4 triệu đồng/lượng

Những tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận sự "phi mã" của giá vàng. Tính đến ngày 15/3, giá bán vàng miếng SJC đã lên mốc 95,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn cao nhất ở mức 96,6 triệu đồng/lượng. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của cả hai loại vàng và được dự báo có thể chưa dừng lại.

Trước đó, mở đầu năm mới 2025, giá vàng miếng giao dịch ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 82,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 2,5 tháng, giá vàng miếng SJC đã tăng 11,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng 14,2 triệu đồng/lượng. Có thể thấy tuy xuất phát điểm thấp hơn nhưng giá vàng nhẫn đã tăng mạnh hơn vàng miếng.

Một điều dễ nhận thấy là trong 2 tháng đầu năm, giá vàng chỉ tăng nhẹ khoảng 2 - 3 triệu đồng/lượng. Đà tăng dữ dội chỉ thực sự diễn ra từ đầu tháng 3, khi giá thế giới biến động mạnh. Có thời điểm giá vàng tăng tới 1 triệu đồng/ngày. Chỉ sau 10 ngày từ 5/3 đến 15/3, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 3,1 triệu đồng và mỗi lượng vàng nhẫn tăng 3,7 triệu đồng/lượng.

Các kỷ lục mới cũng liên tục được lập và xô đổ. Vào ngày 13/3, giá vàng miếng đã chinh phục đỉnh 94 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chinh phục đỉnh 95 triệu đồng/lượng. Sau đó chỉ 1 ngày, cả vàng miếng và vàng nhẫn lại gây sốc khi chạm 95 triệu đồng/lượng (vàng miếng) và 96 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn).

Vàng nhẫn bất ngờ thắng thế

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giá vàng miếng tăng dữ dội đã không còn khiến người mua bất ngờ vì những năm trước loại vàng này luôn tăng và cao hơn vàng nhẫn nhưng việc vàng nhẫn lại đang có giá cao hơn vàng miếng SJC chứng tỏ đã có sự thay đổi trong cung - cầu và tâm lý thị trường.

Có thể vàng nhẫn hiện là lựa chọn phổ biến để tích trữ, làm quà biếu, cưới hỏi và các dịp quan trọng, khiến nhu cầu ngày càng gia tăng. Với đặc điểm dễ mua, có thể linh hoạt giá trị nhỏ (0,5 - 5 chỉ), vàng nhẫn phù hợp với nhiều đối tượng, từ người có vốn lớn đến người muốn tích lũy từng phần nhỏ.

Bên cạnh đó, vàng miếng SJC có nguồn cung hạn chế do được quản lý chặt chẽ, trong khi vàng nhẫn do nhiều doanh nghiệp sản xuất, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Giá vàng miếng SJC thường chênh lệch đáng kể so với vàng thế giới, còn vàng nhẫn có mức giá bám sát diễn biến quốc tế hơn.

Khi giá vàng thế giới tăng, vàng nhẫn điều chỉnh theo ngay, trong khi vàng miếng SJC có đặc thù biến động riêng do yếu tố cung - cầu nội địa. Người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn vì dễ tiếp cận, khiến giá tăng nhanh hơn vàng miếng.

Ngoài ra, vàng nhẫn tăng vọt còn do nguồn cung khan hiếm. Theo đó, một số cửa hàng phải giới hạn lượng bán ra. Vì thế, tuy không có tính thanh khoản cao như vàng miếng nhưng vàng nhẫn hiện vẫn đang "thắng thế".

Giá vàng nhẫn bất ngờ đắt hơn vàng miếng.

Có thể cán mốc 100 triệu đồng/lượng

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh là do chịu tác động của giá thế giới. Căng thẳng địa chính trị và những chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử. Chính vì thế, theo nhiều chuyên gia, giá vàng trong nước thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng trong trường hợp giá vàng thế giới cũng tăng. Đặc biệt 70% xác suất giá vàng nhẫn lên tới 100 triệu đồng/lượng trong năm 2025.

"Giá vàng thế giới thời gian vừa qua tăng mạnh và được dự báo còn tăng nữa. Dưới tác động của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước cũng sẽ có xu hướng tăng mạnh", TS. Nguyễn Trí Hiếu lý giải.

Ngoài ra, theo ông Hiếu, nhu cầu tích trữ vàng tại Việt Nam cũng là một yếu tố quan trọng. Người dân vẫn duy trì thói quen mua vàng như một tài sản tích lũy an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm.

Tương tự, theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), nhiều tổ chức tài chính lớn đã dự báo khả năng vàng sẽ tiếp tục tăng giá, thậm chí có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce nếu tình hình bất ổn kéo dài.

"Nếu điều này xảy ra, giá vàng trong nước có thể tiếp tục neo cao và tiệm cận hoặc vượt mốc 100 triệu đồng/lượng", ông Huy dự đoán.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng, bất chấp giá đang trên "đỉnh".

Ông Huy bày tỏ thêm, hiện nay, giá vàng đang trong xu hướng tăng mạnh, phản ánh những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới và những lo ngại về rủi ro vĩ mô. Không ít nhà đầu tư và người dân có xu hướng tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, khiến nhu cầu tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều diễn biến khó lường.

Các căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico, EU…đã làm leo thang rủi ro kinh tế toàn cầu, khiến dòng tiền tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể tiếp tục duy trì lãi suất thấp hoặc thậm chí cắt giảm để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này khiến USD mất giá so với các tài sản cứng như vàng, đẩy giá vàng lên cao hơn.

"Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động, vàng vẫn được xem là một tài sản phòng thủ hiệu quả, giúp bảo toàn giá trị. Ở Việt Nam, thói quen tích trữ vàng vẫn rất phổ biến, không chỉ dưới dạng vàng miếng mà còn dưới dạng trang sức, làm gia tăng nhu cầu trên thị trường nội địa", ông Huy phân tích.

Người dân ùn ùn kéo đi mua, chuyên gia khuyến cáo

Trong những ngày giá vàng lên đỉnh, rất đông người dân vẫn kéo đi mua. Ông Huy lưu ý, Ngân hàng Nhà nước luôn có chính sách quản lý chặt chẽ thị trường vàng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đầu cơ, đầu tư theo hiệu ứng đám đông hoặc biến động giá quá mức ảnh hưởng đến nền kinh tế. Khi cần thiết, các biện pháp như điều tiết nguồn cung vàng, kiểm soát nhập khẩu, bán vàng dự trữ hoặc sử dụng các công cụ tài chính khác có thể được triển khai nhằm ổn định thị trường.

Trong cơn sốt vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu

Vì vậy, mặc dù giá vàng đang trong xu hướng tăng, nhưng người dân và nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mà vội vàng đổ xô mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lịch sử cho thấy, thị trường vàng có chu kỳ tăng giảm, và việc lao vào mua ở thời điểm cao trào có thể khiến nhiều người gặp rủi ro khi giá đảo chiều.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo giá vàng đang rất sốt, không nên nóng vội, bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng. Nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh, các tuyên bố, động thái của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường.

"Trong cơn sốt vàng, tuyệt đối tránh tình trạng vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ", ông nói.