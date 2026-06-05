Vàng 18K là gì?
Vàng 18K (hay còn gọi vàng 750) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm 75%, tương đương 18 phần vàng trên tổng số 24 phần trong hợp kim. 25% còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm.
Do có tỷ lệ vàng nguyên chất khá cao nên vàng 18K vẫn giữ được giá trị đáng kể, đồng thời khắc phục được nhược điểm mềm, dễ biến dạng của vàng 24K.
So với vàng 24K, vàng 18K cứng và bền hơn, ít bị móp méo hay trầy xước trong quá trình sử dụng. Nhờ đặc tính này, vàng 18K được sử dụng phổ biến trong ngành chế tác trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai hay mặt dây chuyền cao cấp.
Tùy vào tỷ lệ và kim loại được pha trộn, vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau như vàng trắng (pha trộn chủ yếu với các kim loại màu trắng như bạc, palladium hoặc niken); vàng truyền thống (pha trộn giữa vàng, bạc và một chút đồng); vàng hồng (pha trộn với tỷ lệ đồng cao hơn để tạo ra sắc hồng ấm áp).
Vàng 18K PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Tại PNJ, vàng 18K còn được gọi là vàng 750. Đây là dòng chất liệu được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai hay mặt dây chuyền cao cấp.
Theo khảo sát lúc 10h30 ngày 5/6/2026, giá vàng 750 (18K) tại PNJ được niêm yết ở mức 10.570.000 đồng/chỉ (mua vào) và 11.460.000 đồng/chỉ (bán ra).
Tuy nhiên, giá vàng 18K tại PNJ có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch.
Giá vàng 18K hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 5/6/2026:
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Nữ trang 75%
106.786.000
114.686.000
đồng/lượng
PNJ
Vàng 750 (18K)
10.570.000
11.460.000
đồng/chỉ
Mi Hồng
Vàng 750
10.050.000
10.400.000
đồng/chỉ
Huy Thanh Jewelry
Giá nguyên liệu 18K
11.117.000
11.580.000
đồng/chỉ
Ngọc Thẩm
Vàng 18K 750
10.318.000
10.868.000
đồng/chỉ
Lưu ý: Giá vàng mang tính tham khảo và có thể thay đổi liên tục trong ngày, tùy theo thời điểm và từng cửa hàng.
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