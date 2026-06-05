(VTC News) -

Vàng 18K là gì?

Vàng 18K (hay còn gọi vàng 750) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm 75%, tương đương 18 phần vàng trên tổng số 24 phần trong hợp kim. 25% còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm.

Do có tỷ lệ vàng nguyên chất khá cao nên vàng 18K vẫn giữ được giá trị đáng kể, đồng thời khắc phục được nhược điểm mềm, dễ biến dạng của vàng 24K.

So với vàng 24K, vàng 18K cứng và bền hơn, ít bị móp méo hay trầy xước trong quá trình sử dụng. Nhờ đặc tính này, vàng 18K được sử dụng phổ biến trong ngành chế tác trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai hay mặt dây chuyền cao cấp.

Tùy vào tỷ lệ và kim loại được pha trộn, vàng 18K có nhiều màu sắc khác nhau như vàng trắng (pha trộn chủ yếu với các kim loại màu trắng như bạc, palladium hoặc niken); vàng truyền thống (pha trộn giữa vàng, bạc và một chút đồng); vàng hồng (pha trộn với tỷ lệ đồng cao hơn để tạo ra sắc hồng ấm áp).

Vàng 18K PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Tại PNJ, vàng 18K còn được gọi là vàng 750. Đây là dòng chất liệu được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai hay mặt dây chuyền cao cấp.

Vàng 18K được sử dụng phổ biến trong chế tác trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai hoặc mặt dây chuyền cao cấp. (Ảnh: AI)

Theo khảo sát lúc 10h30 ngày 5/6/2026, giá vàng 750 (18K) tại PNJ được niêm yết ở mức 10.570.000 đồng/chỉ (mua vào) và 11.460.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tuy nhiên, giá vàng 18K tại PNJ có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch.

Giá vàng 18K hôm nay

Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 5/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 75% 106.786.000 114.686.000 đồng/lượng PNJ Vàng 750 (18K) 10.570.000 11.460.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng 750 10.050.000 10.400.000 đồng/chỉ Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 18K 11.117.000 11.580.000 đồng/chỉ Ngọc Thẩm Vàng 18K 750 10.318.000 10.868.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Giá vàng mang tính tham khảo và có thể thay đổi liên tục trong ngày, tùy theo thời điểm và từng cửa hàng.