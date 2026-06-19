Giá vàng hôm nay 19/6: Tiếp tục lao dốc không phanh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ các tín hiệu chính sách mang tính “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự mạnh lên của đồng USD.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã phần nào hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, nhưng có tới 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách cho rằng cần phải tăng lãi suất thêm trong năm nay.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước khi Fed công bố quyết định chính sách.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,3 triệu đồng/lượng (mua) - 150,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 - 1 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 147,3 triệu đồng/lượng (mua) - 150,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 - 1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.194 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ diễn biến lợi suất trái phiếu, đồng USD và các tín hiệu tiếp theo từ Fed. Khi thị trường vẫn ưu tiên giao dịch theo kỳ vọng lãi suất hơn là nỗi lo suy thoái, khả năng phục hồi mạnh của vàng có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia của Barclays cho rằng đợt giảm giá gần đây chủ yếu xuất phát từ các yếu tố ngắn hạn như đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, khiến dòng tiền tạm thời rời khỏi vàng.

Ngoài ra, hoạt động chốt lời của giới đầu tư cùng việc một số ngân hàng trung ương bán vàng dự trữ cũng tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Barclays hiện ước tính giá trị hợp lý của vàng ở khoảng 4.150 USD/ounce và kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi những tác động từ căng thẳng Iran dần lắng xuống. Ngân hàng này cũng cho rằng đồng USD có khả năng quay lại xu hướng suy yếu, trong khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định.

Trên cơ sở đó, Barclays giữ nguyên dự báo giá vàng năm 2026 ở mức 4.791 USD/ounce và năm 2027 ở mức 4.900 USD/ounce.