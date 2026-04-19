Giá vàng hôm nay 19/4: Đứng vững trên ngưỡng 4.800 USD/ounce

Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao. Hoạt động mua vào của các “tay to” trên thị trường quốc tế có thể bị ảnh hưởng. Tình hình Trung Đông vẫn khó lường.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tạo nền hỗ trợ cho giá vàng, bất chấp những tín hiệu hạ nhiệt về ngoại giao.

Bloomberg đưa tin, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng của các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh, trong đó triển vọng năm 2026 của Iran bị điều chỉnh giảm tới 7,2 điểm phần trăm, xuống mức suy giảm 6,1%. Sự kết hợp “đình lạm” - tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao hơn là môi trường rất thuận lợi cho vàng.

Giá vàng đứng vững trên ngưỡng 4.800 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức)

Trong bối cảnh đó, WGC công bố một báo cáo nghiên cứu đáng chú ý được xem là bản bảo vệ có dữ liệu sâu nhất về vai trò chiến lược của vàng trong giai đoạn biến động này.

Báo cáo cho rằng độ biến động giá vàng đầu năm 2026 tăng lên mức thuộc 20% cao nhất kể từ năm 1971. Tuy nhiên, lập luận chính của WGC mang tính thống kê: Biến động của vàng có xu hướng quay về mức trung bình. Báo cáo cũng cho biết khối lượng giao dịch vàng trong đợt bán tháo cuối tháng 1 đạt 965 tỷ USD mỗi ngày cho thấy thanh khoản vẫn rất dồi dào.

Nhóm chiến lược vàng SPDR của State Street mô tả quý I/2026 là “giảm nhưng chưa hết cơ hội”, giữ nguyên dự báo cơ sở 50% rằng, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.750 - 5.500 USD/ounce đến cuối năm và cho rằng vàng đang “ở giữa chu kỳ tăng giá”. Nhóm này cũng lưu ý rằng, nếu giá dầu ổn định về mức 80 - 85 USD/thùng, vàng có thể nhanh chóng quay lại hơn 5.000 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.829 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết yếu tố chính hỗ trợ giá vàng là sự lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Điều này kéo lợi suất trái phiếu dài hạn toàn cầu đi xuống, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Theo ông, nếu giá vàng vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce, đà tăng có thể tiếp diễn hướng tới vùng kháng cự tâm lý tiếp theo là 5.000 USD/ounce.

Kỳ vọng về việc xung đột sắp kết thúc gia tăng khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tới Tehran hôm 15/4 trong vai trò trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận, qua đó mở lại tuyến vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, nội các Israel họp trong ngày 15/4 để thảo luận về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Liban sau hơn 6 tuần giao tranh với lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.