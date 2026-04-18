Giá vàng hôm nay 18/4: Thế giới tăng, trong nước giảm nhẹ

Bối cảnh kinh tế toàn cầu xấu đi đang tạo nền hỗ trợ cho giá vàng bất chấp tín hiệu hạ nhiệt ngoại giao.

Bloomberg đưa tin, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã hạ mạnh dự báo tăng trưởng của các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh, trong đó triển vọng năm 2026 của Iran bị điều chỉnh giảm tới 7,2 điểm phần trăm, xuống mức suy giảm 6,1%. Sự kết hợp “đình lạm” - tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao hơn là môi trường rất thuận lợi cho vàng.

Giá vàng thế giới tăng, trong nước giảm nhé. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh đó, WGC đã công bố một báo cáo nghiên cứu đáng chú ý được xem là bản bảo vệ có dữ liệu sâu nhất về vai trò chiến lược của vàng trong giai đoạn biến động này.

Báo cáo cho rằng độ biến động giá vàng đầu năm 2026 đã tăng lên mức thuộc 20% cao nhất kể từ năm 1971. Tuy nhiên, lập luận chính của WGC mang tính thống kê: Biến động của vàng có xu hướng quay về mức trung bình. Báo cáo cũng cho biết khối lượng giao dịch vàng trong đợt bán tháo cuối tháng 1 đạt 965 tỷ USD mỗi ngày cho thấy thanh khoản vẫn rất dồi dào.

Nhóm chiến lược vàng SPDR của State Street mô tả quý I/2026 là “giảm nhưng chưa hết cơ hội”, giữ nguyên dự báo cơ sở 50% rằng, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.750 - 5.500 USD/ounce đến cuối năm và cho rằng vàng đang “ở giữa chu kỳ tăng giá”. Và nhóm này cũng lưu ý rằng, nếu giá dầu ổn định về mức 80 - 85 USD/thùng, vàng có thể nhanh chóng quay lại hơn 5.000 USD/ounce.

Quan trọng hơn, các yếu tố cấu trúc hỗ trợ đà tăng của vàng giai đoạn 2024 - 2025, như thâm hụt tài khóa gia tăng và gánh nặng nợ công, thậm chí còn trầm trọng hơn do xung đột.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chi phí lãi vay ròng của chính phủ Mỹ dự kiến lần đầu vượt 1.000 tỷ USD trong năm nay - yếu tố mà State Street coi là động lực dài hạn cho vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC mua vào 167,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 171,03 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji giảm sâu 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 170,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng xuống 167,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.831 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 29/4 và thị trường hiện định giá xác suất 99,5% lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức 3,50–3,75%, theo CME Group. Bất kỳ tín hiệu “bồ câu” nào từ Fed, hoặc sự bất định về người kế nhiệm Powell, đều có thể hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết yếu tố chính hỗ trợ giá vàng là sự lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Điều này kéo lợi suất trái phiếu dài hạn toàn cầu đi xuống, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Theo ông, nếu giá vàng vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce, đà tăng có thể tiếp diễn hướng tới vùng kháng cự tâm lý tiếp theo là 5.000 USD/ounce.