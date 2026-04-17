Giá vàng hôm nay 17/4: Tiếp tục đi xuống, mất mốc 4.800 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm do hoạt động chốt lời và tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước trong bối cảnh giá dầu vẫn cao.

Theo nhiều nhà phân tích thị trường, mặc dù vẫn có thể lạc quan về vàng vì giá đã giữ vững mức hỗ trợ trên 4.600 USD/ounce nhưng vẫn cần thận trọng. Những tin tốt sẽ tiếp tục đẩy lãi suất xuống thấp hơn và dường như bắt đầu có những tin tốt đến từ Trung Đông, làm giảm bớt căng thẳng trên thị trường.

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng giao ngay đã giảm hơn 8% kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026, do lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát và khiến lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao. Dù vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tại Mỹ, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất 29% Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Trước khi xung đột xảy ra, thị trường từng kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua) - 171,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua) - 171,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 2,1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.794 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết yếu tố chính hỗ trợ giá vàng là sự lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Điều này kéo lợi suất trái phiếu dài hạn toàn cầu đi xuống, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng và bạc.

Theo ông, nếu giá vàng vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce, đà tăng có thể tiếp diễn hướng tới vùng kháng cự tâm lý tiếp theo là 5.000 USD/ounce.

Kỳ vọng về việc xung đột sắp kết thúc gia tăng khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tới Tehran hôm 15/4 trong vai trò trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng phát tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận, qua đó mở lại tuyến vận tải quan trọng qua eo biển Hormuz.

Ở chiều ngược lại, nội các Israel đã họp trong ngày 15/4 để thảo luận về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Liban sau hơn 6 tuần giao tranh với lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.