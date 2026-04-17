Eo biển Hormuz mở lại: Giá vàng, dầu thế giới thay đổi thế nào?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng nhờ lệnh ngừng bắn 10 ngày.

Tin tức này ngay lập tức tác động đến thị trường vàng và dầu. Theo đó, giá vàng đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Cụ thể, vào hồi 19h giá vàng vẫn đứng dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce, thì ngay sau đó, giá vàng tăng dựng đứng gần 90 USD lên ngưỡng 4.880 USD/ounce vào lúc 21h.

Trong khi đó, giá dầu lại giảm mạnh. Lúc 21h, giá dầu WTI được niêm yết ở ngưỡng 84,9 USD/thùng, giảm 9,79 USD/thùng, còn giá dầu Brent đứng ở ngưỡng 89,64 USD/thùng, giảm 9,75 USD/thùng.

Giá vàng tăng mạnh sau khi eo biển Hormuz mở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hoan nghênh động thái của Iran. "Iran vừa thông báo rằng eo biển đã hoàn toàn mở cửa và sẵn sàng cho việc lưu thông tự do. Cảm ơn", ông Trump viết.

Trong bài đăng sau đó, ông Trump cho hay lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran vẫn còn hiệu lực cho đến khi thỏa thuận giữa Mỹ với Iran "hoàn thành 100%".

"Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được đàm phán", ông Trump viết.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay khi Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Eo biển Hormuz, chỉ rộng 34km nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương và là tuyến đường chính cho các nguồn cung năng lượng từ Trung Đông cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Tuyên bố của Iran về việc mở cửa eo biển Hormuz là bước đi cụ thể đầu tiên của Tehran nhằm rút lại các ý tưởng mang tính đối đầu hơn được đưa ra trong những tuần gần đây, bao gồm việc thu phí tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy quốc tế và yêu cầu chủ quyền đối với eo biển Hormuz.

Đề xuất của Iran cũng sẽ là động thái đầu tiên hướng tới việc khôi phục hiện trạng đi lại qua eo biển vốn đã được duy trì trong nhiều thập niên.