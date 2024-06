Giá vàng hôm nay 13/6: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.319 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Nguyên nhân giá vàng tăng là do đồng USD mở phiên giao dịch 12/6 trên thị trường New York Mỹ (đêm 12/6 giờ Việt Nam) giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt) vào đầu phiên giảm xuống 104,4 điểm, từ mức trên 105 điểm trước đó.

USD sụt giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 hạ nhiệt nhanh hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, chỉ số CPI của Mỹ không biến động sau khi tăng 0,3% trong tháng Tư trước đó. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức tăng là 0,1%.

Trước đó, giá vàng còn chứng kiến động lực mua khi chỉ số giá tiêu dùng hạ nhiệt trong tháng 5. Theo một số nhà kinh tế, điều này có thể là tiền đề cho Fed giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng trước không thay đổi sau khi tăng 0,3% trong tháng 4. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng 0,1%. Báo cáo cho biết, trong 12 tháng qua, lạm phát đã tăng 3,3%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/6, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.319 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.320 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, Michael Brown chuyên gia đến từ Tổ chức môi giới ngoại hối Pepperstone, cho biết dữ liệu lạm phát mới nhất có thể thay đổi tâm lý tại Fed trước quyết định chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho biết giá vàng có thể sẽ giảm trong những ngày tới.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn kỳ vọng và Trung Quốc dừng mua dự trữ vàng khiến kim loại quý xuống mức thấp nhất một tháng.

Sau khi rời mốc 2.300 USD, giá vàng giao ngay giảm xuống gần 2.277 USD. Nếu dưới mốc 2.270 USD, giá vàng còn có thể về mức 2.220 USD/ounce.