Hà Tĩnh triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 82 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay hơn 82 tỷ đồng, khởi tố 3 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an

Các bị can gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, trú Tổ dân phố 1, phường Thành Sen), Nguyễn Thị Thúy (SN 1982, trú số 379 đường 26/3, phường Thành Sen) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, trú số 121 đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều người vay tiền với thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp nhưng áp dụng mức lãi suất cao, vượt nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Tuyết

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chủ yếu cho vay thông qua người quen hoặc người từng vay tiền giới thiệu. Với người lạ có nhu cầu vay vốn, các đối tượng hầu như không giải quyết nhằm hạn chế nguy cơ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trong quá trình thu hồi nợ, nhóm này yêu cầu người vay thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua người trung gian. Trường hợp chuyển khoản ngân hàng, người vay được yêu cầu không ghi nội dung liên quan đến tiền gốc hoặc tiền lãi nhằm che giấu bản chất giao dịch.

Nhận thấy hoạt động cho vay lãi nặng diễn ra trong thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an phường Thành Sen tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nhiều lần cho vay với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Thúy

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và được phê duyệt kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 sổ ghi chép hoạt động cho vay, 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai nhận phương thức tổ chức hoạt động, quản lý các khoản vay, thu tiền gốc, tiền lãi cũng như vai trò của từng người.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện 330 lượt cho vay, trong khi Nguyễn Thị Tuyết thực hiện hơn 500 lượt cho vay đối với nhiều cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền cho vay được xác định là 82.387.000.000 đồng, với mức lãi suất vượt nhiều lần quy định của pháp luật, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Văn Dũng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.