Tìm thấy thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Chiều 29/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m³ đất tại rãnh mộ Thứ nhất ( Khu A) và 20 m³ đất tại rãnh mộ Khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên mặt đất một cách trang nghiêm, trân trọng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả tìm kiếm trong ngày, tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ 23/6 đến 29/7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở Khu A, với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân, tôn kính và nghĩa tình sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.

Đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành - nơi nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tập thể.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.