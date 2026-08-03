Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc

(VTC News) -

Kinh tế khó khăn và tình trạng thất nghiệp gia tăng đang tạo ra áp lực tâm lý rất lớn lên thế hệ trẻ tại Trung Quốc. Để giải tỏa áp lực và tìm kiếm điểm tựa tinh thần, họ hướng tới các tín ngưỡng dân gian.

Nhiều người trẻ Trung Quốc không ngại chi số tiền lớn để sở hữu những vật phẩm tâm linh giúp họ có niềm tin vào cuộc sống và tương lai hơn. Các thánh vật của Phật giáo Nam truyền Thái Lan như bùa Phật hay còn gọi là “Phật bài” (bùa hộ mệnh), ống phép Takrut hay Kuman Thong đang bùng nổ thành trào lưu.

Từ những vật phẩm mang tính chất lưu niệm cá nhân, dưới hiệu ứng lăng xê mạnh mẽ của các KOL, KOC trên mạng xã hội, thị trường mua bán bùa Phật Thái Lan đã nhanh chóng tiến hóa thành một hệ sinh thái thương mại xuyên biên giới với quy mô đáng kinh ngạc.

Thiếu tướng Choengron Rimpadee, Phó Giám đốc kiêm Phát ngôn viên Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, thừa nhận rằng ở giai đoạn đầu, hiện tượng này đã mang lại những tác động tích cực, góp phần thúc đẩy doanh thu du lịch và khẳng định sức mạnh mềm văn hóa của xứ sở chùa vàng.

Cơn sốt bùa hộ mệnh Thái Lan trở thành phương tiện để các tổ chức tội phạm ngầm tích lũy tài sản và rửa tiền. (Ảnh: Bangkok Post)

Tuy nhiên, cũng theo ông Choengron Rimpadee, cơn sốt tâm linh này bộc lộ những lỗ hổng nguy hiểm. Lực lượng chức năng Thái Lan gần đây phát hiện sự xâm nhập có hệ thống của các dòng tiền phi pháp có nguồn gốc từ các đường dây đánh bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và buôn lậu ma túy.

Cơ chế cốt lõi khiến các loại bùa Phật trở thành công cụ rửa tiền lý tưởng nằm ở việc mặt hàng này hoàn toàn không có một khung giá thị trường chuẩn mực. Giá trị của chúng mang tính trừu tượng, bị chi phối bởi độ hiếm, giai thoại lịch sử và niềm tin chủ quan của người mua.

Tận dụng triệt để lỗ hổng này, các tổ chức tội phạm đã thiết lập mô hình đấu giá nội bộ giả mạo. Chúng thu gom những chiếc bùa rẻ tiền, sử dụng các thủ thuật truyền thông để thổi phồng chúng thành những thánh vật độc bản. Tiếp đó, các thành viên trong cùng một mạng lưới sẽ giả vờ cạnh tranh, đẩy giá đấu thầu lên tới hàng triệu baht.

Ngay khi tiếng búa đấu giá vang lên, những khoản tiền bẩn khổng lồ lập tức được hợp pháp hóa dưới vỏ bọc doanh thu thương mại.

Không chỉ thế, mạng lưới rửa tiền này còn thâm nhập tinh vi vào các cơ sở tôn giáo bản địa. Bằng cách để người Thái Lan đứng tên đại diện, chúng thầu lại các gian hàng thương mại ngay bên trong khuôn viên các ngôi chùa lớn. Khi các đoàn khách du lịch Trung Quốc ghé thăm, những kẻ tội phạm này bán bùa chú với mức giá “trên trời”.

Nguồn tiền mặt thu được sau đó được hạch toán khéo léo thành thu nhập từ du lịch văn hóa. Đồng thời, để né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng quốc tế, các giao dịch Phật bài giá trị cao hiện được thanh toán qua nền tảng tiền mã hóa (crypto) ngang hàng P2P, xóa sạch mọi dấu vết dòng tiền.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, giới chức Thái Lan đã có những động thái can thiệp quyết liệt nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và hình ảnh du lịch quốc gia. Một lực lượng đặc nhiệm liên ngành được thành lập, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Phòng chống rửa tiền, Cảnh sát mạng và Hải quan Thái Lan. Trọng tâm của chiến dịch trong thời gian tới sẽ hướng vào việc siết chặt khâu kiểm duyệt nhập cảnh.

Cơ quan chức năng sẽ phân tích chuyên sâu các dữ liệu xuất nhập cảnh bất thường, đặc biệt giám sát nhóm đối tượng là người nước ngoài sử dụng visa du lịch nhưng lại có các dấu hiệu thực hiện giao dịch thương mại mờ ám tại các cơ sở tôn giáo.