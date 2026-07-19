Giá vàng diễn biến thế nào nửa cuối năm 2026?

(VTC News) -

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, dự báo giá vàng có thể lùi về khoảng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn trước khi phục hồi lên 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 và đạt khoảng 4.500 USD/ounce trong năm 2027.

Ông Hiếu cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng gây sức ép lên giá vàng là chi phí cơ hội. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, vàng - tài sản không mang lại dòng tiền hay lợi suất trở nên kém hấp dẫn hơn. Dòng vốn vì thế có xu hướng chuyển sang các công cụ có khả năng sinh lời tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) góp phần nâng giá trị đồng USD, từ đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Với những người mua vàng ở vùng giá đỉnh và đang chịu thua lỗ, TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị không nên bán ra chỉ vì tâm lý hoảng loạn nếu chưa có nhu cầu sử dụng tiền. Theo ông, thị trường vẫn có khả năng phục hồi trong khoảng 10-12 tháng tới, thay vì phải mất nhiều năm như sau các cuộc khủng hoảng giai đoạn thập niên 1970 hay năm 2008.

Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển dự báo, vàng tiếp tục giảm, mức giảm có thể nhắm đến 3.500 USD/Ounce vào cuối năm 2026. Như thế, giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Giá vàng cuối năm theo các chuyên gia có thể vẫn theo xu hướng giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông, giá vàng cũng như mọi tài sản đầu tư - đầu cơ khác; trong ngắn hạn sẽ chịu tác động của một số chính sách lớn hoặc bất ổn chính trị. Trung dài hạn theo tác động bởi quan hệ rủi ro - sinh lợi như bất động sản, các cổ phiếu, trái phiếu...

“Để dự đoán giá vàng theo hướng này, hãy lấy mốc giá vàng của thời điểm hợp lý và tính theo mức sinh lời bình quân hàng năm. Mức sinh lời đó có thể tương đương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cộng 0,5 -1%.

Theo cách tính này, nếu lấy mốc 2012, là mốc nền kinh tế thế giới vượt qua khủng hoảng và tái định hình, với mức sinh lời là 4%. Giá vàng cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 3.000 - 3.500 USD/Ounce”, ông Hiển tính.

Nhìn về triển vọng những tháng cuối năm 2026, TS Bùi Ngọc Sơn cũng dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục chịu tác động giằng co giữa hai lực lượng đối lập. Một bên là chính sách lãi suất của Fed cùng sự cạnh tranh từ thị trường chứng khoán và công nghệ AI; bên còn lại là những bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn của các ngân hàng trung ương.

Ông cho rằng Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì sớm nới lỏng, trừ khi giá dầu thế giới giảm sâu xuống dưới 70 USD/thùng, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt nhanh. Nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất thêm một lần nữa để đối phó với lạm phát, giá vàng chắc chắn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Ngược lại, nếu thị trường chứng khoán Mỹ xảy ra đổ vỡ hoặc bong bóng AI vỡ, dòng tiền sẽ nhanh chóng quay trở lại vàng, khiến giá kim loại quý này bật tăng.

Theo TS Bùi Ngọc Sơn, thị trường vàng trong nửa cuối năm 2026 sẽ không còn xuất hiện những đợt tăng sốc hay giảm sâu theo xu hướng đơn giản như trước, mà sẽ bước vào giai đoạn biến động với biên độ lớn, phụ thuộc nhiều hơn vào các chỉ báo kinh tế thực tế.

Ông lưu ý các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ như một chỉ báo sớm về dòng tiền toàn cầu. Chừng nào các công ty công nghệ vẫn chứng minh được khả năng tạo ra của cải và năng suất thực, vàng sẽ còn phải chia sẻ dòng vốn với kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị và sự chuyển dịch sang một cấu trúc tiền tệ đa cực, vàng vẫn giữ vững vị thế là tài sản phòng thủ không thể thay thế trong dài hạn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường hiện nay là chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao và chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ, thậm chí vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong tương lai đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong bối cảnh đó, vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất - chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh các yếu tố trên, xu hướng giá vàng còn chịu tác động đáng kể từ chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và tăng cường nắm giữ vàng của nhiều quốc gia tiếp tục là một lực đỡ quan trọng, góp phần duy trì vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ trong dài hạn.

Về ngắn hạn, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động với biên độ lớn. Một mặt, những bất định của kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu. Mặt khác, môi trường lãi suất quốc tế còn ở mức tương đối cao và đồng USD duy trì sức mạnh nhất định.

Sự giằng co giữa các yếu tố này khiến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn trở nên khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

TS Châu Đình Linh - trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cũng nhận định những rủi ro địa chính trị đã hấp thụ trước đó, bây giờ không còn nhiều tác động nữa.

Theo ông, một trong những lý do quan trọng khiến giá vàng trong nước đi xuống, là các chính sách trong nước. Nghị định 24 sửa đổi có nhiều sự “thẩm thấu” và tác động đến thị trường. Đầu tiên là nguồn cung có kiểm soát mở rộng hơn.

Thêm nữa, hoạt động kinh doanh vàng ngày càng được chấn chỉnh minh bạch; việc thanh tra giám sát, kiểm soát thị trường rất chặt chẽ, đã giảm trừ, triệt tiêu hoạt động thao túng giá.

Chính vì vậy, theo ông Linh, những yếu tố này cùng tác động, làm giá vàng trong nước thời gian tới sẽ giảm theo xu hướng thế giới.