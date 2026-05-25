(VTC News) -

Vàng 18K là gì?

Để tính tuổi của vàng, người ta sử dụng thang đo karat (viết tắt là K) nhằm chỉ độ tinh chất của vàng trong hợp kim. Thang đo này xếp từ 1 - 24.

Theo đó, vàng 18K là lượng vàng chiếm 18/24, tức loại vàng có hàm lượng vàng chiếm 75%, 25% còn lại là hợp kim khác (như đồng, bạc, niken...).

Theo quan niệm của người Việt, nghề kim hoàn có quy ước hàm lượng vàng theo tuổi như sau: vàng 24K là vàng 10 tuổi; vàng 22K là vàng 9,2 tuổi; vàng 20K là vàng 8,33 tuổi; vàng 18K là vàng 7,5 tuổi; vàng 14K là vàng 5,83 tuổi.

Như vậy, theo quy định vàng 18K là vàng 7,5 tuổi.

Nhờ có 25% hợp kim gia cố, vàng 18K có độ cứng cao hơn rất nhiều so với vàng 24K. Đây là lý do vì sao vàng 18K trở thành chất liệu lý tưởng nhất để chế tác nên các mẫu trang sức tinh xảo, cầu kỳ mà không sợ bị móp méo trong quá trình sử dụng hàng ngày.

1 chỉ vàng 18K = 3,75 gam. (Ảnh minh họa)

1 chỉ vàng 18K bằng bao nhiêu gam?

Theo hệ thống đo lường vàng tại Việt Nam:

1 lượng vàng = 10 chỉ = 37,5 gam

Như vậy có thể tính 1 chỉ vàng 18K = 3,75 gam (37,5 : 10 = 3,75)

Đặc điểm của vàng 18K

Vàng 18k có sắc vàng tươi, độ sáng bóng bền bỉ và dễ tạo hình đa dạng. Vì hàm lượng vàng tinh khiết thấp hơn vàng 24K nên giá thành sản phẩm cũng "mềm" hơn, phù hợp với ngân sách của đại đa số người tiêu dùng. Cụ thể, tại PNJ, giá vàng 750 (18K) đang ở mức 11,148 - 12,038 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của vàng 18K:

Độ bền cao: So với vàng 24K nguyên chất (99.99% vàng), vàng 18K cứng và bền hơn nhiều, ít bị móp méo hay trầy xước trong quá trình sử dụng. Điều này làm cho vàng 18K trở thành lựa chọn lý tưởng để chế tác trang sức đeo hàng ngày.

Màu sắc đa dạng: Tùy thuộc vào tỷ lệ và loại kim loại được pha trộn, vàng 18K có thể có nhiều màu sắc khác nhau, như vàng truyền thống, vàng trắng, vàng hồng...

Giá trị vừa phải: Vàng 18K có giá trị thấp hơn vàng 24K nhưng vẫn được xem là một loại vàng có giá trị cao, được ưa chuộng trong ngành trang sức.

Dễ chế tác: Độ cứng vừa phải giúp vàng 18K dễ dàng được tạo hình và chế tác thành nhiều kiểu dáng trang sức phức tạp, tinh xảo.