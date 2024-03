Giá USD ngân hàng cao kỷ lục

(VTC News) -

Ngân hàng Nhà nước hôm nay (15/3) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.979 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần hôm nay là 25.178 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.780 đồng/USD.

Hiện giá USD bán ra tại các ngân hàng đều lên mốc 24.900 đồng/USD, vượt đỉnh cao 24.888 đồng/USD ghi nhận hôm 25/10/2022.

Cụ thể, lúc 16h ngày 15/3, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.540 - 24.910 đồng/USD (mua - bán), tăng 60 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Ảnh minh họa.

VietinBank cũng nâng giá USD lên 50 đồng/USD ở cả hai chiều so với sáng qua, mua vào ở mức 24.485 - 24.905 đồng/USD (mua - bán).

BIDV niêm yết giá USD ở mức 24.480 - 24.890 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, Techcombank niêm yết USD với giá 24.565 - 24.908 đồng/USD (mua - bán), tăng 55 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 52 đồng/USD ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay cũng tăng mạnh sau nhiều ngày giảm. Cụ thể, giá USD giao dịch tự do phổ biến quanh mức 25.480 - 25.560 đồng/USD (mua - bán). So với hôm qua, giá USD tự do hôm nay tăng 120 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Hiện giá mua USD trên thị trường tự do vẫn cao hơn tại các ngân hàng thương mại trên 900 đồng. Còn giá bán USD trên thị trường tự do cao hơn tại ngân hàng từ 565 - 654 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD đi lên nhờ được thúc đẩy bởi dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ vào tháng trước tăng hơn dự kiến và ít người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn. Điều này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 11h14 ngày 15/3 (giờ Việt Nam) ở mức 103,44 điểm, tăng 0,08% so với phiên liền trước.