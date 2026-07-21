Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền

(VTC News) -

Sự ra đi của Tạ Hiền ở tuổi 89 khiến làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) và người hâm mộ châu Á tiếc thương. Ngày 20/7, hai người con của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình xác nhận nam diễn viên qua đời sau thời gian sức khỏe suy giảm.

Diễn viên Tạ Hiền - cha Tạ Đình Phong qua đời.

Trong thông báo gửi người hâm mộ, Tạ Đình Đình cho biết cha cô ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình, khép lại “một cuộc đời rực rỡ và phong phú” - cụm từ cũng được nhiều tờ báo Hong Kong dùng để nhắc về huyền thoại màn ảnh.

‘Nam thần’ đầu tiên của màn ảnh Hong Kong

Ít ai biết Tạ Hiền sinh năm 1936 trong gia đình khá giả. Khi còn trẻ, ông không thích học hành, thường xuyên bỏ học đi chơi và từng bị nhà trường buộc thôi học.

Bước ngoặt đến vào năm 1952 khi ông được bạn bè giới thiệu tham gia lớp đào tạo diễn xuất. Chỉ vài năm sau, với bộ phim 999 án mạng, Tạ Hiền nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hong Kong.

Ở giai đoạn hoàng kim của điện ảnh TVB, ông liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Tiêu Thập Nhất Lang, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Thiên vương chi vương, Đội bóng Thiếu Lâm...

Tạ Hiền là một trong những huyền thoại của màn ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, vai diễn đưa tên tuổi ông trở thành biểu tượng là Long Tứ trong King of Gambler (1996). Tạ Hiền được khán giả ưu ái gọi là “thần bài” huyền thoại.

Năm 2022, với bộ phim Time, ông trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất lịch sử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, khép lại sự nghiệp bằng một cột mốc đáng nhớ.

Không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất, Tạ Hiền còn được xem là biểu tượng thời trang của làng giải trí Hong Kong.

Ngay cả khi ngoài 80 tuổi, ông vẫn thường xuất hiện với kính râm, vest hàng hiệu và phong thái lịch lãm. Nhiều tạp chí thời trang từng gọi ông là “quý ông mặc đẹp nhất Hong Kong”, minh chứng cho phong cách sống trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Con trai ông, Tạ Đình Phong, từng chia sẻ dù gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, cha luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài chỉn chu và nụ cười tự tin.

Nổi tiếng đào hoa



Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Tạ Hiền còn nổi tiếng là một trong những tài tử đào hoa nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Tuyền thông Hong Kong từng ví đời sống tình cảm của ông “phong phú không kém phim ảnh”. Bản thân nam diễn viên cũng không phủ nhận mình là người phong lưu, nhưng khẳng định mỗi khi yêu đều hết lòng và luôn tôn trọng người phụ nữ bên cạnh.

Mối tình đầu gây nhiều tiếc nuối của Tạ Hiền là với minh tinh Gia Linh. Hai người quen nhau khi mới bước chân vào làng giải trí và gắn bó gần 10 năm. Khi đó, họ được xem là cặp “trai tài gái sắc” của điện ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, chuyện tình tan vỡ vì những khác biệt trong quan điểm sống và áp lực từ sự nghiệp. Sau này, Tạ Hiền nhiều lần thừa nhận Gia Linh là người phụ nữ khiến ông day dứt nhất.

Tạ Hiền và minh tinh Tiêu Phương Phương.

Đầu thập niên 1970, ông tiếp tục gây xôn xao khi công khai hẹn hò minh tinh Tiêu Phương Phương, người kém ông 11 tuổi. Đây là mối tình được báo chí săn đón đặc biệt bởi cả hai đều là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, chuyện tình không kéo dài. Tạ Hiền từng tiết lộ Tiêu Phương Phương là người đầu tiên chủ động chia tay ông, điều khiến ông mất nhiều thời gian mới vượt qua.

Năm 1974, ở tuổi 38, Tạ Hiền kết hôn với nữ minh tinh Đài Loan Chân Trân. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm do cả hai thường xuyên phải sống xa nhau vì công việc. Dù chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau, Chân Trân từng bày tỏ nếu được lựa chọn lại, bà sẽ không ly hôn mà cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân với Tạ Hiền.

Năm 1979, tài tử kết hôn với Địch Ba Lạp, Hoa hậu Hong Kong 1973. Hai người có hai con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Sau 16 năm chung sống, họ ly hôn vào năm 1995 nhưng được xem là một trong những cặp vợ chồng chia tay văn minh nhất showbiz Hong Kong. Địch Ba Lạp nhiều lần công khai ôm hôn chồng cũ tại các sự kiện, trong khi chồng hiện tại của bà cũng giữ mối quan hệ thân thiết với Tạ Hiền.

Tạ Hiền và người mẫu Coco.

Những năm cuối đời, ông tiếp tục trở thành tâm điểm khi công khai hẹn hò Coco - người mẫu kém ông 49 tuổi. Mối tình kéo dài 12 năm từng khiến truyền thông Hoa ngữ tốn không ít giấy mực. Coco nhiều lần chia sẻ Tạ Hiền không chỉ là người yêu mà còn là ân nhân, người thầy trong cuộc sống.

Theo truyền thông Hong Kong, sau khi kết thúc mối quan hệ, Tạ Hiền đã hỗ trợ Coco khoản tiền khoảng 20 triệu HKD để cô ổn định cuộc sống.

Bản di chúc gây chú ý

Không chỉ để lại di sản nghệ thuật đồ sộ, Tạ Hiền còn sở hữu khối tài sản được truyền thông Hong Kong ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 12,7 triệu USD), gồm bất động sản, cổ phiếu và bản quyền các tác phẩm nghệ thuật.

Theo Dahao News và nhiều trang tin Hong Kong, trước khi qua đời, ông đã chuẩn bị di chúc nhằm tránh tranh chấp trong gia đình. Nội dung được cho là dành 90% tài sản cho hai cháu nội Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi; phần còn lại chia cho hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Nguồn tin cho biết Tạ Hiền đưa ra quyết định này vì cho rằng các con đều có sự nghiệp và tài chính ổn định, trong khi ông luôn dành nhiều tình cảm cho hai cháu nội, những người lớn lên cùng mẹ sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn.

Tạ Hiền dành 90% tài sản cho hai cháu nội Lucas và Quintus.

Một số nguồn tin còn cho biết khoản tài sản dành cho Lucas và Quintus được đưa vào quỹ tín thác do Trương Bá Chi quản lý phục vụ việc học tập và chăm sóc hai con. Tuy nhiên, những điều khoản này hiện mới xuất phát từ truyền thông Hong Kong và chưa được gia đình Tạ Hiền xác nhận chính thức.

Theo báo On, Tạ Hiền nhiều lần khen ngợi cách Trương Bá Chi nuôi dạy Lucas và Quintus, đồng thời bày tỏ sự yên tâm khi các cháu trưởng thành trong sự chăm sóc của mẹ. Theo chia sẻ của diễn viên Lưu Gia Linh, ngay cả Địch Ba Lạp cũng thường xuyên khen con dâu cũ là người mẹ mẫu mực

Sau khi gia đình công bố tin buồn, các từ khóa “Tạ Hiền qua đời” và “Thời trẻ Tạ Hiền đẹp cỡ nào” nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo, thu hút lượng tương tác khổng lồ từ người hâm mộ.