Hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm thiếu niên mất tích 5 ngày ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vẫn đang tìm kiếm xuyên ngày đêm đối với em Lê Văn Minh (15 tuổi, trú thôn 8) mất liên lạc với gia đình từ khoảng 17h ngày 17/7.

Theo chính quyền địa phương, em Minh bị khuyết tật trí tuệ, khả năng nhận biết, giao tiếp và xác định phương hướng hạn chế.

Em Lê Văn Minh (ảnh GĐCC)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Hòa Sơn đã huy động Công an xã, lực lượng dân quân, Ban tự quản thôn 8 cùng hàng trăm người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực em có thể lui tới và các địa bàn lân cận. Công an tỉnh cũng điều động 6 chó nghiệp vụ tham gia hỗ trợ.

Những ngày qua, các lực lượng chia thành nhiều tổ, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực rừng, nương rẫy, khe suối và những địa điểm em có khả năng đi qua. Ban đêm, công tác tìm kiếm vẫn được duy trì với sự tham gia của đông đảo người dân mang theo đèn pin, đuốc để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và nghỉ ngơi giữa rẫy.

“Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì công tác tìm kiếm cho đến khi tìm thấy cháu. Địa phương đang huy động thiết bị không người lái để hỗ trợ”, lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn cho biết.

Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm.

Trong thời gian gia đình tập trung tìm kiếm em Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2,5 triệu đồng, đồng thời huy động hội viên, đoàn viên và người dân thôn 8 giúp thu hoạch mùa màng để gia đình yên tâm tìm con.

UBND xã Hòa Sơn đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Minh. cần báo ngay cho Công an xã Hòa Sơn hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời phối hợp tìm kiếm.