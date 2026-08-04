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Vì sao tài sản của cán bộ đi B khó tìm người nhận? Hồ sơ, tài sản cán bộ đi B được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản, đang tìm chủ nhân để trao trả, song gặp khó do nhiều người qua đời và chuyển nơi sinh sống.

Không để khoảng cách địa lý quyết định cơ hội phát triển của trẻ em Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Dàn sao 'Hậu duệ mặt trời' sau 10 năm: Người tái hôn, người vẫn lẻ bóng Tròn 10 năm kể từ khi Hậu duệ mặt trời gây sốt khắp châu Á, dàn diễn viên đình đám của bộ phim đều có nhiều đổi thay trong sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Đà Nẵng quy tập 3 hài cốt liệt sĩ, nghi thuộc lực lượng đặc công Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng Đà Nẵng phát hiện các phần xương sọ, xương tay và xương chân của 3 hài cốt liệt sĩ.

Bé trai tử vong nghi bị bạo hành tại cơ sở giáo dục can thiệp hoạt động 'chui' Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, bé trai gần 3 tuổi ở Thanh Hóa, nghi bị bạo hành tại một cơ sở giáo dục can thiệp hoạt động không phép, đã tử vong.

Giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 8/2026 Bảng giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 8/2026 - giá niêm yết và lăn bánh mới nhất của xe VinFast VF 5 đầy đủ các phiên bản.

Hệ thống phát sóng bóng đá trái phép Lương Sơn TV hoạt động tinh vi thế nào? Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến núp bóng phát sóng bóng đá trái phép trên hệ thống OK9 – Lương Sơn TV, khởi tố 16 người liên quan.

Vinmec dẫn đầu mức độ hài lòng về chăm sóc sau điều trị tại Việt Nam Hệ thống Y tế Vinmec là thương hiệu bệnh viện tư nhân được nhận biết nhiều nhất tại Việt Nam (83%), dẫn đầu về mức độ hài lòng đối với dịch vụ chăm sóc sau điều trị.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông Chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Buổi đăng ký kết hôn đặc biệt trong trại tạm giam ở Đắk Lắk Một bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa được cơ quan chức năng tạo điều kiện đăng ký kết hôn với người yêu ngay tại nơi giam giữ

Công ty ép làm thêm giờ sẽ bị phạt, nhưng nhân viên nào dám tố? Từ 10/9, doanh nghiệp ép làm thêm giờ, số giờ tăng ca vượt giới hạn sẽ bị phạt đến 75 triệu đồng; nhưng nhân viên nào dám tố khi giữ việc làm mới là ưu tiên số 1?

Cái gì có thể cao hơn một tòa nhà nhưng lại nhẹ hơn một chiếc lông vũ? Nghe có vẻ vô lý nhưng câu đố "Cái gì có thể cao hơn một tòa nhà nhưng lại nhẹ hơn một chiếc lông vũ?" đã khiến nhiều người phải nghĩ lại.

Tokyo – nơi nhịp sống bắt đầu khi hoàng hôn buông Ở Tokyo (Nhật Bản), ngày mới cũng có thể thức giấc khi hoàng hôn buông, hoà nhịp cùng vũ điệu ánh sáng và nhịp sống sôi động của đêm.

Ống máu xuất hiện màu lạ, chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân khiến bác sĩ lo ngại Nam bệnh nhân vừa lấy máu xét nghiệm đã xuất hiện lớp huyết tương trắng đục, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số cao kỷ lục.