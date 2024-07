Giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giảm đáng kể

Đáng chú ý, trung bình giá xe nhập khẩu trong 2 quý đầu năm 2024 khoảng 529 triệu đồng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 11%.

Chiếc Mitsubishi Xforce nhập khẩu từ thị trường Indonesia có giá khoảng 400 triệu đồng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Indonesia vẫn là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam với 32.797 chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trung bình khoảng 371 triệu đồng/chiếc. Kế tiếp là Thái Lan với 23.736 chiếc, giá xe trung bình 497 triệu đồng/chiếc. Đứng thứ 3 là Trung Quốc với 14.729 ô tô các loại xuất khẩu sang Việt Nam trong 2 quý đầu năm, tăng 152% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6 vừa qua, nhập khẩu xe Trung Quốc đạt 2.882 chiếc, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023.