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Xuất bản ngày 30/07/2026 11:27 AM
Cập nhật lúc 11:44 AM ngày 30/07/2026

Robot mang gương mặt Tổng thống Trump gây chú ý tại hội nghị AI

Mạnh Hùng
Mạnh Hùng
(VTC News) -

Robot Robert gây chú ý khi có thể hiển thị gương mặt của Tổng thống Donald Trump và nhiều nhân vật nổi tiếng để giao tiếp tự nhiên hơn với con người.

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