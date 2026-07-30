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Lời hẹn dang dở của nữ chiến sĩ biệt động với đồng đội trong Xuân Mậu Thân 1968 Gần 60 năm sau Xuân Mậu Thân 1968, cựu nữ biệt động Bích Nga vẫn đau đáu nhớ lời hẹn "gặp lại ở Sài Gòn" với những đồng đội mãi mãi không trở về.

Vì sao thái y không cần tịnh thân như thái giám nhưng vẫn được ra vào hậu cung? Dù kiểm soát gắt gao huyết thống hoàng thất, các hoàng đế vẫn chấp nhận cho thái y mang thân thể vẹn toàn ra vào hậu cung mà không cần tịnh thân như thái giám.

Robot mang gương mặt Tổng thống Trump gây chú ý tại hội nghị AI Robot Robert gây chú ý khi có thể hiển thị gương mặt của Tổng thống Donald Trump và nhiều nhân vật nổi tiếng để giao tiếp tự nhiên hơn với con người.

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng ở Lào Cai, 35 hộ dân phải sơ tán Mưa lớn kéo dài từ 27-30/7 ảnh hưởng đến 20 xã, phường ở Lào Cai, gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng, 35 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Startup Đài Loan mang giải pháp AI sang tìm cơ hội tại Việt Nam Thay vì chỉ giới thiệu ý tưởng hay xu hướng công nghệ, các startup Đài Loan (Trung Quốc) mang đến giải pháp hoàn thiện cho doanh nghiệp Việt.

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ vì tương lai xanh cùng Bộ NNMT tổ chức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

Khán giả tranh cãi cái kết có hậu cho người chồng ngoại tình trong phim giờ vàng Khép lại bằng cái ôm đoàn tụ của Dương và Trang, tập cuối "Dưới ô cửa sáng đèn" gây tranh cãi vì cái kết quá nhẹ nhàng với mối quan hệ từng làm tan vỡ cuộc hôn nhân.

Đánh giá toàn diện cán bộ lãnh đạo để có phương án điều động, luân chuyển Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ được phê duyệt quy hoạch để có cơ sở xây dựng phương án điều động, luân chuyển.

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 30/7 bao nhiêu? Sáng nay (30/7/2026), tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank ghi nhận điều chỉnh trái chiều giữa các đồng tiền chủ chốt.

'Lòng se điếu' hình thành từ ruột non nhiễm giun sán, nhiễm độc Lòng se điếu có thể hình thành ở lợn bị nhiễm giun sán, viêm hoặc nhiễm độc đường ruột, không phải là phần nội tạng tốt như nhiều người lầm tưởng.

Tin nóng thế giới hôm nay 30/7: Australia mở quy trình pháp lý với Telegram Tổng hợp tin tức thế giới ngày 30/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, Nga - Ukraine, động thái của Australia với Telegram và vụ rơi trực thăng Argentina.

Sắc vóc mỹ nhân đóng nữ thần Athena trong bom tấn 'The Odyssey' Vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" giúp Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút với tạo hình ấn tượng và diễn xuất được đánh giá cao.

Từng tự ti, nam sinh thành Á khoa Nhân văn, câu nói dành cho bố mẹ gây xúc động Đào Xuân Việt khép lại 4 năm học bằng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, trở thành Á khoa ngành Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản 13 người thiệt mạng sau trận động đất lớn ở Nhật Bản sau khi 4 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát của một trung tâm mua sắm.