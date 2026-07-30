Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

(VTC News) -

Ngay trong mùa giải đầu tiên, cuộc thi đã thu hút hơn 700 video dự thi từ các nhà sáng tạo nội dung trẻ trên toàn quốc, đồng thời ghi nhận hơn một triệu lượt xem trên các nền tảng số và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 28/7 - Ngày Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Vượt qua hơn 700 tác phẩm, đội Anahata gồm ba thành viên Phạm Thành Luân, Dương Thị Hồng Anh và Phạm Thu Hiền đã giành Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng với tác phẩm “Hành trình xanh - Năng lượng lành”.

Tác phẩm lựa chọn kể một câu chuyện gần gũi về nguồn năng lượng trong cuộc sống thường ngày của mỗi con người. Thông qua nhân vật Luân với khả năng nhìn thấy “vạch báo năng lượng” của mọi người, video khắc họa những tác động âm thầm của khói bụi, tiếng ồn, ùn tắc và nhịp sống đô thị tới sức khỏe thể chất và tinh thần.

Từ đó, video truyền tải thông điệp rằng những lựa chọn di chuyển xanh không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn giúp mỗi người tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng và hướng tới một lối sống bền vững hơn.

Tác phẩm của đội đoạt Giải Nhất cuộc thi chia sẻ về góc nhìn chuyển đổi sử dụng các phương tiện di chuyển xanh để duy trì nguồn năng lượng lành cho bản thân và cuộc sống. (Ảnh: BTC)

Hai Giải Nhì, mỗi giải trị giá 35 triệu đồng, được trao cho đội Green Flag đến từ Phú Quốc (An Giang) với tác phẩm “Gen Green - Chúng mình cùng gieo niềm tin xanh”, lan tỏa tình yêu thiên nhiên thông qua những hành động nhỏ hằng ngày, và đội Mica La Cà (Hà Nội) với tác phẩm “Một chiếc áo, vạn nẻo đường”, khuyến khích kéo dài vòng đời của sản phẩm thời trang nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững và giảm thiểu rác thải từ thời trang nhanh.

Ban Tổ chức cũng trao 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, 4 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, cùng các giải thưởng phụ nhằm tôn vinh những tác phẩm có chất lượng chuyên môn, sức lan tỏa tích cực và các tập thể có phong trào hưởng ứng nổi bật.

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - cho biết cuộc thi nhận được hơn 700 video dự thi từ các tỉnh/thành trên cả nước. (Ảnh: BTC)

Trong đó, Giải Video triển vọng được trao cho thí sinh Bùi Thụy Lan Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam). Giải Video có lượt tương tác cao nhất thuộc về đội Green Flag.

Đoàn Thanh niên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được vinh danh là hai đơn vị có số lượng video tham gia nhiều nhất.

Nhận xét về chất lượng các tác phẩm dự thi, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, cho biết: “Điểm nổi bật nhất của cuộc thi là chất lượng chuyên môn của các tác phẩm. Ban Giám khảo đánh giá cao nhiều video có ý tưởng mới, ngôn ngữ điện ảnh tốt, cách kể chuyện chặt chẽ và khả năng truyền tải thông điệp môi trường theo xu hướng sáng tạo nội dung hiện đại, gần gũi và giàu cảm xúc.

Điều đó cho thấy các nhà sáng tạo trẻ Việt Nam sở hữu tiềm năng rất lớn khi được tạo điều kiện, định hướng và trao cơ hội phát triển”.

Được phát động từ đầu tháng 6/2026 trên nền tảng Gen Green, “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” là sân chơi dành cho các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC và những người trẻ trên cả nước cùng kể những câu chuyện truyền cảm hứng về ba chủ đề: môi trường xanh, di chuyển xanh và năng lượng xanh.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ: “Điều đáng trân trọng là các bạn trẻ không chỉ tiếp nhận thông điệp sống xanh, mà đã chủ động sáng tạo nội dung, ứng dụng công nghệ số và ngôn ngữ truyền thông hiện đại để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô cuộc thi, trong đó Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với hành động cụ thể của thế hệ trẻ, biến tinh thần đổi mới sáng tạo thành động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng về ‘0’ của Việt Nam”.

Thành công của cuộc thi là tiền đề để Quỹ Vì tương lai xanh hướng tới thành lập mạng lưới nhà sáng tạo nội dung trẻ về chủ đề môi trường và sống xanh trên toàn quốc vào năm 2027. (Ảnh: BTC)

Theo TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi: “Điều đáng mừng nhất sau mùa giải đầu tiên không chỉ là việc lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc từ hơn 700 video dự thi hay đạt hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số, mà là việc chúng ta đã khởi đầu xây dựng được một cộng đồng Green Creators - những người trẻ lựa chọn dùng sức sáng tạo để lan tỏa các giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng, khi ngày càng nhiều nhà sáng tạo nội dung cùng chung tay kể những câu chuyện ý nghĩa về môi trường, lối sống xanh sẽ không chỉ dừng lại ở những thông điệp, mà sẽ từng bước trở thành những hành động thiết thực trong cộng đồng”.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức giáo dục, các nền tảng số, đơn vị truyền thông và cộng đồng sáng tạo nội dung để mở rộng quy mô cuộc thi trong năm 2027.

Đồng thời, Quỹ sẽ từng bước phát triển mạng lưới Green Creators trên toàn quốc thông qua các hoạt động đào tạo, kết nối, cố vấn và đồng hành cùng các nhà sáng tạo trẻ, góp phần hình thành một thế hệ công dân số tích cực.