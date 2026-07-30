Đà Nẵng: Cứu sống bé 7 tuổi bị đuối nước khi tắm biển

(VTC News) -

Ngày 30/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thôn An Hải, xã Núi Thành vừa nhận thư cảm ơn của gia đình cháu bé 7 tuổi bị đuối nước khi tắm biển.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/7, ngay khi nhận được tin báo có một cháu bé bị đuối nước tại khu vực biển Bà Tình, thôn An Hải, các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai cứu nạn.

Bức thư cảm ơn của gia đình cháu bé 7 tuổi bị đuối nước. (Ảnh: C.A)

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn An Hải gồm các anh Nguyễn Thanh Đà, Trần Văn Phần, Nguyễn Hoàng Sơn đã phối hợp với anh Trần Bẹn và anh Lê Tuấn Anh bơi ra khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm, đưa cháu bé vào bờ.

Ngay sau đó, nạn nhân được sơ cứu ban đầu, đưa đến Trạm Y tế xã Núi Thành cấp cứu. Cháu bé được cứu kịp thời là L.M.M. (SN 2019, trú thôn An Hải). Hiện, sức khỏe của cháu đã ổn định, tỉnh táo và sinh hoạt bình thường.

Sau vụ việc, gia đình cháu bé đã có “Thư cảm ơn” gửi đến lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thôn An Hải cùng 2 người dân đã hỗ trợ ứng cứu kịp thời.

Cách đây 3 ngày, một cán bộ xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên dũng cảm lao xuống sông Công cứu sống bé trai 4 tuổi bị nước cuốn.

Cụ thể, khoảng 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc đi bộ tập thể dục dọc bờ kè sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành thuộc xóm Đình đến cuối bờ kè thuộc xóm Cầu Thành).

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, trên đường trở về, ông Đáng phát hiện một bé trai đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra giữa sông, có biểu hiện đuối nước.

Ông Đáng lập tức lao xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo cháu bé. Bơi được khoảng 100m, ông tiếp cận được nạn nhân, đưa cháu vào bãi bồi gần đó và kịp thời thực hiện các biện pháp sơ cứu. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và đúng cách, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Ngay sau đó, với sự trợ giúp của người dân địa phương, ông Đáng liên hệ và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình. Qua xác minh, nạn nhân là cháu Nguyễn Xuân Thành (SN 2022, trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc), con của anh Nguyễn Hải Hoàn và chị Hoàng Thị Phượng.

Sau sự việc, gia đình cháu Thành bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy của vị cán bộ xã khi lao xuống dòng nước xiết để cứu con mình.