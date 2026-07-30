Startup Đài Loan mang giải pháp AI sang tìm cơ hội tại Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 29/7, tại chương trình kết nối kinh doanh CXO Mixer, các startup tại Thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã giới thiệu những công nghệ mới, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Một trong những công nghệ thu hút sự quan tâm là giải pháp bán lẻ đa kênh của NexeraAI. Startup này vừa hoàn tất vòng gọi vốn Pre-A trị giá 5 triệu USD, phát triển hệ thống camera AI kết hợp phân tích video CRM giúp các chuỗi bán lẻ theo dõi lưu lượng khách, bản đồ nhiệt di chuyển, hành vi mua sắm. Từ đó tự động cá nhân hóa gợi ý sản phẩm ngay tại cửa hàng nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

Bà Liên Lê, Quản lý Phát triển Chương trình BLOCK71 Vietnam, giới thiệu về chương trình (Ảnh: Ngọc Duy)

Ở mảng quản trị dữ liệu doanh nghiệp, BOXVERSE AI mang đến mô hình AI với kiến trúc “Zero-data Architecture” (không lưu dữ liệu thô), cho phép hệ thống AI phân tích dữ liệu mà không truy cập trực tiếp vào dữ liệu gốc của doanh nghiệp. Theo giới thiệu, giải pháp này giúp các ngân hàng, chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp lớn khai thác dữ liệu khách hàng an toàn hơn, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian đưa ra quyết định kinh doanh.

Trong khi đó, VectorFlux One hướng đến nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với nền tảng AI tích hợp OCR hỗ trợ tiếng Việt, có khả năng tự động số hóa danh thiếp, lập báo giá, quản lý bán hàng và tóm tắt biên bản họp. Hệ thống này đã được triển khai tại hơn 20 doanh nghiệp ở Nhật Bản và Đài Loan, giúp tiết kiệm trung bình khoảng 45 giờ làm việc mỗi tháng.

Bà Liên Lê, Quản lý Phát triển Chương trình BLOCK71 Vietnam, cho biết chương trình hướng đến việc rút ngắn khoảng cách giữa giai đoạn thử nghiệm công nghệ (PoC) và hợp tác thương mại thực tế.

“Chúng tôi muốn khuyến khích doanh nghiệp Việt mạnh dạn tiếp nhận các giải pháp công nghệ quốc tế đã sẵn sàng. Thay vì phải tự phát triển mọi thứ từ đầu, việc tích hợp nhanh những công nghệ phù hợp có thể giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội vươn ra thị trường quốc tế”, bà Liên Lê chia sẻ.

Sau chương trình, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục làm việc để triển khai các hoạt động thử nghiệm công nghệ, tích hợp sản phẩm, mở rộng kênh phân phối hoặc đồng phát triển giải pháp, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động kết nối và giới thiệu công nghệ.