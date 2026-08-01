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Xuất bản ngày 01/08/2026 11:04 AM
Cập nhật lúc 11:22 AM ngày 01/08/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem một số hình ảnh đối ngoại bên lề hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
(Nguồn: Báo Tin tức )
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