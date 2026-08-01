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Dự báo thời tiết tháng 8: Miền Bắc vào mùa mưa, Biển Đông có thể đón bão Tháng 8 là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng; ngoài ra, Biển Đông cũng có thể đón bão.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Tên lửa và UAV Nga dội xuống Kiev, nhiều người thương vong Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Bắt nghi phạm cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân ở TP.HCM Ngày 1/8, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi về hành vi giật túi xách, kéo lê nạn nhân trên đường.

Tin siêu bão Dolphin: Giật trên cấp 17, có thể gây gió mạnh sóng lớn ở Biển Đông Siêu bão Dolphin giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn.

Hoa hậu Yến Nhi nói gì về sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026? Ngoài tân hoa hậu, cú ngã mạnh khi chạy mô tô trên sân khấu của Hoa hậu Yến Nhi tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý của khán giả.

Nam sinh cõng bạn đi học 10 năm liền đã tốt nghiệp bác sĩ Y khoa Ngô Minh Hiếu - nam sinh từng truyền cảm hứng với câu chuyện cõng bạn đi học suốt 10 năm mới đây đã chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa

Bình luận sai sự thật về công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng Sau khi thừa nhận đăng bình luận sai sự thật liên quan đến lực lượng công an trên Facebook và tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Cả nước có mưa rào và dông rải rác Dự báo thời tiết từ ngày 1/8 đến 7/8 nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông rải rác, miền Bắc bước vào đợt mưa diện rộng từ cuối tuần, có nơi mưa rất to.

Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của tân Miss Grand Vietnam 2026 Mang hai dòng máu Anh - Việt, bởi vậy Emoura Phạm - tân Miss Grand Vietnam 2026 sở hữu nhan sắc lai ngọt ngào và cuốn hút.

1 Yên Nhật hôm nay 1/8/2026 đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? Cập nhật tỷ giá JPY/VND hôm nay 1/8/2026, 1 Yên Nhật hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Quốc lộ 21B gỡ 'nút thắt' sau 6 năm, tăng tốc thi công toàn tuyến Sau nhiều năm ách tắc vì mặt bằng, dự án nâng cấp Quốc lộ 21B qua Thanh Oai đã được tháo gỡ nút thắt, mở đường cho các mũi thi công đồng loạt triển khai.

Giá cà phê hôm nay 1/8: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng Giá cà phê hôm nay 1/8 ghi nhận đà tăng nhẹ trên cả hai sàn giao dịch quốc tế.