Gia hạn thời hạn nộp loạt thuế và tiền thuê đất 2026

(VTC News) -

Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng.

Cụ thể như sau:

Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2026 chậm nhất là ngày 20/11/2026.

Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2026 chậm nhất là ngày 21/12/2026.

Kỳ tính thuế quý II năm 2026 chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Kỳ tính thuế quý III năm 2026 chậm nhất là ngày 30/12/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp của quý II/2026 là 3 tháng; thời gian gia hạn đối với số TNDN tạm nộp của quý III/2026 là 2 tháng, cụ thể như sau:

Số thuế TNDN tạm nộp của quý II chậm nhất ngày 2/11/2026.

Số thuế TNDN tạm nộp của quý III/2026 chậm nhất ngày 30/12/2026.

Về lĩnh vực đất đai, thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 5 tháng, cụ thể như sau:

Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) của người nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm: Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này thì: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định cũng nêu rõ không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp.

Trường hợp hệ thống thông tin quản lý thuế đã tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, hủy số tiền chậm nộp đã tính trong thời gian được gia hạn theo quy định.

Nghị định mới của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 27/6/2026 đến hết ngày 30/12/2026.

Sau thời gian gia hạn này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27/6/2026 thì không điều chỉnh lại.