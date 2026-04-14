Gia đình có 7 bác sĩ gây sốt mạng xã hội

Gia đình họ Chen nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự nghiệp đáng nể, vẻ ngoài cuốn hút và mối quan hệ gắn bó hiếm thấy. Tất cả đạt được mà không cần đến kiểu “bố mẹ hổ” - cách nuôi dạy con khắt khe thường được gắn với các gia đình châu Á, theo SCMP.

Đứng đầu gia đình là bác sĩ Leon Chen - người tiên phong trong lĩnh vực cấy ghép nha khoa, cùng vợ là Jennifer Cha - đồng sáng lập chuỗi phòng khám quốc tế. Điều đặc biệt là cả 5 người con của họ, gồm Nina, Audree, Niq, Aleq và Nasdaq, đều theo đuổi nghề nha sĩ.

Nhà có 7 nha sĩ

Gia đình Chen bắt đầu được biết đến rộng rãi khoảng 3 năm trước, khi Niq chia sẻ các vlog cá nhân trên YouTube và TikTok. Những đoạn video đời thường đôi khi hé lộ cuộc sống của một gia đình có tới 7 nha sĩ ngồi quanh bàn ăn.

Đầu năm nay, một video giới thiệu đầy đủ các thành viên đăng trên Instagram thu hút hơn 92 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận trên Reddit. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích nghề nghiệp, gia đình Chen còn khiến nhiều người trầm trồ vì ngoại hình nổi bật.

“Vì sao họ ai cũng đẹp vậy?”, một người dùng bình luận.

Tuy nhiên, phía sau sự chú ý trên mạng xã hội không chỉ là vẻ ngoài hay danh tiếng. Câu chuyện của gia đình Chen còn là hành trình của sự nỗ lực bền bỉ và mối liên kết gia đình được xây dựng không chỉ bằng huyết thống, mà còn bằng sự lựa chọn và đồng hành.

Sinh năm 1966 tại thành phố Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc) trong gia đình có truyền thống y khoa, Leon Chen sớm được định hướng theo con đường học thuật. Tuy nhiên, tuổi thơ của ông không hề dễ dàng.

Khi còn nhỏ, Leon được gửi sang Mỹ sống tại thành phố Saginaw (bang Michigan). Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 2012 tại Đài Loan, ông kể lại những lần trốn vào cánh đồng ngô rộng lớn để khóc vì cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi.

Chính sự cô lập ấy đã tạo nên động lực phi thường. Leon hoàn thành chương trình đại học trong một năm, đạt điểm cao nhất kỳ thi đầu vào nha khoa trong suốt một thập kỷ và được nhận vào Trường Nha khoa Harvard với học bổng toàn phần khi còn rất trẻ.

Năm 1995, trong thời gian đào tạo chuyên ngành nha chu tại Trường Nha khoa Đại học Northwestern, ông phát minh kỹ thuật nâng xoang bằng áp lực thủy lực - một bước đột phá giúp đơn giản hóa thủ thuật phức tạp trong cấy ghép implant. Chỉ 2 năm sau, ông tiếp tục giới thiệu kỹ thuật giúp tăng độ chính xác trong che phủ chân răng và implant, đồng thời giảm mức độ xâm lấn so với phương pháp truyền thống.

Những sáng kiến này đã biến các quy trình kéo dài cả năm thành những ca điều trị có thể hoàn thành chỉ trong một lần hẹn, nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong ngành.

Không phải "cha mẹ hổ"

Cũng trong năm 1995, Leon gặp Jennifer Cha - một bác sĩ nha chu sinh ra tại Hàn Quốc và lớn lên tại Mỹ. Khi trở lại thăm trường cũ, bà đã chú ý đến Leon và chủ động mời ông về làm việc tại phòng khám ở Las Vegas.

“Tôi mời anh ấy về làm việc cho mình”, Jennifer nhớ lại. “Và tôi thấy đó là một khởi đầu không tệ, nhất là với một sếp nữ xinh đẹp”, Leon nói vui.

Hai người kết hôn, cùng xây dựng hệ thống phòng khám và phát triển công nghệ implant riêng tại Las Vegas. Nhưng thành tựu lớn nhất của họ không chỉ nằm ở sự nghiệp, mà còn là việc nuôi dạy 5 người con - Nina, Audree, Niq, Aleq và Nasdaq, tất cả đều theo ngành nha khoa.

5 anh chị em nhà Chen đều yêu thích ngành y, không phải do cha mẹ ép buộc.

Thay vì đi theo lộ trình truyền thống tại Mỹ, hai vợ chồng chọn hướng đi khác: cho con học nha khoa tại châu Âu. Cả 5 anh em theo học tại Đại học Châu Âu Madrid, sau đó quay lại Mỹ để đào tạo chuyên sâu.

Gia đình bén duyên với Tây Ban Nha từ một chuyến du lịch năm 2014. Không chỉ bị cuốn hút bởi văn hóa và nhịp sống, họ còn nhận ra lợi thế thực tế: tại đây, sinh viên có thể vào thẳng trường nha khoa sau khi tốt nghiệp phổ thông, rút ngắn 4 năm so với hệ thống ở Mỹ.

Sau này, các anh chị em nhà Chen tiếp tục học nâng cao tại những trường danh tiếng như Đại học New York, Đại học Columbia và Đại học Tufts, mỗi người theo đuổi một chuyên ngành riêng như nha chu hay phục hình.

Dù thành công, gia đình Chen không phải hình mẫu “cha mẹ hổ” điển hình. Các con của họ đều khẳng định mình được lớn lên trong môi trường khá thoải mái.

“Bố mẹ giống bạn bè hơn là người kiểm soát”, Audree chia sẻ.

Thay vào đó, người có ảnh hưởng lớn nhất đến họ lại là bảo mẫu người Peru - Emilia Calderon. Bà thường kể cho các con nghe về tuổi thơ nghèo khó của mình, nhắc nhở họ trân trọng cơ hội đang có.

“Bà ấy từng nói: nếu không cố gắng, cả đời con sẽ phải đi rửa bát thuê”, Nasdaq nhớ lại khi kể về những lần phụ bà làm việc nhà.

Không bị ép buộc, cả 5 anh em đến với nha khoa theo cách rất tự nhiên. “Kiểu như thẩm thấu”, Nina nói.

Nếu có áp lực, điều đó đến từ chính các anh chị em với nhau - một sự cạnh tranh lành mạnh giữa 5 người sinh cách nhau mỗi năm. Sự gắn bó ấy theo họ từ giảng đường đến những chuyến du lịch khắp châu Âu, và thậm chí khiến các mối quan hệ bên ngoài trở nên “không quá cần thiết”.

“Bạn thân của tôi chính là anh chị em trong nhà”, Audree nói.

Với họ, thành công không chỉ là sự nghiệp mà còn là việc luôn có “4 người bạn thân nhất từ khi chào đời”.

“Dù sau này có làm gì, chúng tôi vẫn ổn vì có nhau”, Nasdaq nói.