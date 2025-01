Giá cà phê hôm nay 31/1: Tiếp đà tăng giá

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 31/1 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao hàng tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.734 USD/tấn, tăng 125 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 giao dịch ở mức 5.709 USD/tấn, tăng 126 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 373,4 cent/lb, tăng 6.8 cent/lb so với một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 giao dịch ở mức 368,1 cent/lb, tăng 6,8 cent/lb so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 126.800 - 127.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 127.600, tăng 1.800 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giao dịch ở mức 126.800 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với một ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai được thương lái thu mua ở mức 127.500 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 127.800 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Mặc dù, thời gian gần đây, thời tiết tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đã thuận lợi hơn sau đợt hạn hán vào năm ngoái. Tuy nhiên, nỗi lo ngại về nguồn cung từ nước này vẫn còn hiện hữu. Vào thứ Ba, Cơ quan Cung ứng mùa vụ Brazil (CONAB) vừa đưa ra dự báo vụ mùa cà phê 2025-2026 của Brazil sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức thấp nhất trong ba năm là 51,81 triệu bao.

Công ty môi giới Sucden còn cho biết trong một báo cáo rằng lượng dự trữ cà phê hiện tại của nước này đã giảm xuống còn khoảng 500.000 bao so với mức dự trữ thông thường là khoảng 8 triệu bao. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào về thời tiết cũng có thể tác động rất lớn đến giá cà phê toàn cầu.

Sucden cho biết thêm nông dân Brazil đang ưu tiên bán hàng trong nước hơn là xuất khẩu bằng USD. Tỷ giá USD/BRL suy yếu đã tác động gián tiếp lên hoạt động xuất khẩu cà phê tại Brazil, đồng thời kéo mạnh lực mua cà phê trong phiên hôm qua.

Thêm vào đó, hôm qua, Công ty môi giới HedgePoint Global Markets cũng cho biết nguồn cung cà phê toàn cầu còn hạn chế. Trong khi hoạt động bán cà phê Robusta của Việt Nam vẫn còn diễn ra chậm chạp thì vụ thu hoạch cà phê Arabica tại Trung Mỹ và Colombia phải mất một thời gian hơn nữa mới đưa ra thị thị trường; nông dân Brazil cũng không tích cực muốn bán thêm.

Tại Ấn Độ - một trong những quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu trên thế giới, dự kiến năm nay, xuất khẩu sẽ giảm hơn 10% so với mức kỷ lục 295.402 tấn của năm trước ngay cả khi giá cà phê lên cao kỷ lục do sản lượng thấp hơn và lượng tồn kho từ vụ trước giảm.

Theo dự báo thời tiết mới nhất, khu vực Tây Nguyên sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn trung bình 1°C, kèm theo lượng mưa vượt 15mm so với mức bình quân trong 15 ngày tới. Điều kiện thời tiết này được dự báo có thể tác động không nhỏ đến tiến độ thu hoạch cà phê tại địa phương và tiếp tục ảnh hưởng lên diễn biến giá cà phê trong thời gian tới.